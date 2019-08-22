В Чите состоится фестиваль короткометражных фильмов

На нём покажут ленты забайкальских авторов



В Чите 25 августа на площади имени Ленина пройдёт фестиваль короткометражных фильмов забайкальских авторов. В 21:00 начнётся демонстрация кинолент Максима Юсупова и Баяра Барадиева.



Перед кинопоказом в 20:00 состоится праздничный концерт. Также на мероприятии будет работать фудкорт. Вход на фестиваль свободный. Организаторы приветствуют наличие складного стула и тёплого пледа, сообщает пресс-служба администрации города.

