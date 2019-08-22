На нём покажут ленты забайкальских авторов
В Чите 25 августа на площади имени Ленина пройдёт фестиваль короткометражных фильмов забайкальских авторов. В 21:00 начнётся демонстрация кинолент Максима Юсупова и Баяра Барадиева.
Перед кинопоказом в 20:00 состоится праздничный концерт. Также на мероприятии будет работать фудкорт. Вход на фестиваль свободный. Организаторы приветствуют наличие складного стула и тёплого пледа, сообщает пресс-служба администрации города.
В Чите состоится фестиваль короткометражных фильмов
Общество, Фото:
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