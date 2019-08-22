Участники первыми оценят новую ангарскую набережную
В Иркутской области стартовала регистрация участников на Ангарский полумарафон, который состоится 29 сентября. Общий старт намечен на 11:00 часов от перекрёстка улиц Алешина и Радужной в Ангарске.
По словам организаторов, участникам полумарафона предстоит одними из первых оценить качество нового объекта спортивной инфраструктуры – набережной, а также пробежаться по центральным магистралям города. Лимит участников зафиксирован на уровне 1200 человек на дистанциях 3, 10 и 21 км. Кроме этого, предусмотрен детский забег на 500 метров для самых маленьких. Каждый участник, преодолевший дистанции 3, 10 и 21 км, получит уникальную медаль финишёра.
К участию в соревнованиях на дистанциях 10 и 21 км допускаются лица, достигшие возраста 16 лет, а на дистанции 3 км – с восьми лет. Для участия в Ангарском полумарафоне необходимо зарегистрироваться на сайте alpmarathon.ru. Онлайн-регистрация завершится в 17:00 часов 26 сентября. Дополнительная регистрация, в день старта, в стартовом городке на всех дистанциях с 8:30 до 10:30, при наличии свободных стартовых слотов. Предварительные заявки для участия подали почти 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Ангарске осенью пробегут полумарафон
Общество, Фото:
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