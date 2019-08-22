В Бурятии дети познакомились с работой пожарных-десантников

Пожарные-десантники побывали в реабилитационном центре «Светлый»



Сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов посетили реабилитационный центр «Светлый». Пожарные-десантники рассказали ребятам о своей профессии. Дети узнали, как десантники прыгают с парашютом и тушат пожары в сложных условиях. Ребята поделились своими знаниями о том, какие виды лесных пожаров бывают, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Также десантники-парашютисты рассказали и продемонстрировали детям лесопожарное оборудование и средства индивидуальной защиты. Ребята с удовольствием испробовали ранцевый лесной огнетушитель, воздуходувку и мотопомпу. Вместе с сотрудниками, дети проложили небольшую минерализованную полосу, используя пожарные грабли и топор-мотыгу.



- Мы показали ребятам, как и чем тушат пожары в лесах, рассказали о том, как нужно защищать и беречь нашу природу. Так мы воспитываем подрастающее поколение бережно относиться и любить природу, - рассказал Владимир Шарков, начальник пожарно-химической станции Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

