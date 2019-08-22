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В Бурятии специалисты раскритиковали «спасение» байкальской нерпы

В Бурятии специалисты раскритиковали «спасение» байкальской нерпы
Общество, 
В Сети вызвало бурное обсуждение видео «спасения» нерпы в Горячинске

Отдыхающий на Байкале мужчина вернул в воду лежавшую на побережье нерпу. Событие произошло в посёлке Горячинск Прибайкальского района Бурятии, произошедшее засняли на камеру мобильного телефона.

На видеокадрах запечатлён момент, как мужчина берёт нерпу на руки, входит в воду и отпускает её. Запись опубликована в паблике ves_ulan_ude_ в Instagram.




Поступок мужчины расколол подписчиков страницы на два лагеря. Одни назвали его спасителем: «Молодец парень», «Так уверенно взял на руки, будто каждый день нерп таскает», «Парень помог не зная можно или нет, он так же и на дороге никого не бросит и вообще в беде», «Красавчик», «Умница! Парень молодец, есть у него сострадание и готов помочь! Мало таких, респект тебе».

Другие не оценили поступок. Пользователи пишут: «Нерпа не рыба с жабрами. Воздухом дышит», «Если она на сушу выплыла, значит ей нездорово», «Она или старая, или больная. По суше они хорошо ползают, посмотрите видео про них в инете... смысла нет спасать, где-нибудь в другом месте выползет на сушу умирать, а чайки и собаки съедят... Увы, таков закон природы», «Нерпа просто так на берег не приплывает, скорее всего выбросило штормом, и у неё нет сил, или она больна, но лучше надо было вызвать зоологов или ветеринара».

Специалист в природоохранной деятельности прокомментировал «Байкал-Daily» ситуацию. Как правило нерпы не подпускают к себе людей, в местах скопления байкальского эндемика, например на Ушканьих островах, установлены предупредительные знаки с просьбами не издавать громких звуков и не приближаться близко.

Также специалист разъяснил, что нерпа выходит на сушу и самостоятельно возвращается в воду. Следовательно, необходимости в погружении её в воду никакой нет.

Кроме того, у эксперта возникли сомнения с какой лёгкостью мужчина поднял нерпу – вес взрослой нерпы достигает колеблется от 60-ти до 100 кг.


нерпы
 
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