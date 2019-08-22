В Чите замглавы ведомства приняла участие в конференции работников образования региона
21 августа заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина побывала с рабочим визитом в Забайкальском крае. Она посетила образовательные учреждения и приняла участие в пленарном заседании ежегодной августовской конференции работников образования региона. На конференции обсуждались задачи, проблемы и перспективы, связанные с реализацией национального проекта «Образование».
Отвечая на вопросы журналистов, Татьяна Синюгина подчеркнула, что особое внимание в сфере образования в новом учебном году будет уделено оснащению образовательных учреждений современным оборудованием и повышению престижа учительской профессии.
- Мы должны создать условия для того, чтобы наши педагоги имели возможность постоянно повышать своё профессиональное мастерство в соответствии с задачами, которые перед ними стоят, и потребностями детей, – заявила она.
Замминистра также отметила активное участие Забайкальского края в реализации целей и задач нацпроекта «Образование», особо выделив деятельность региона по развитию образования детей с ограниченными возможностями здоровья и поддержке их родителей. Об этом сообщает пресс-служба минобразования региона.
Также напомним, что 30 августа пройдёт VI общероссийское родительское собрание с министром просвещения России Ольгой Васильевой. Мероприятие состоится в академической гимназии № 56 города Санкт-Петербурга и будет доступно в онлайн-формате для всех регионов. Трансляция начнётся в 11:00 по московскому времени на сайте минпросвещения РФ.
В режиме диалога министр ответит на актуальные и волнующие родительскую общественность вопросы, касающиеся отечественной системы образования. Вопросы в ходе собрания будут поступать как от участников прямых телемостов из регионов, так и от пользователей социальных сетей через официальные аккаунты ведомства.
Забайкалье посетила замминистра просвещения России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В команде должны обязательно присутствовать женщины
Участникам и посетителям продемонстрируют прорывные технологии в образовательной сфере
В Чите замглавы ведомства приняла участие в конференции работников образования региона
Участники первыми оценят новую ангарскую набережную
Гран-при конкурса выиграли школа танца «Тандэм», Александр Спирин и Милена Погосян
В фестивале примут участие представители бразильской культуры
Республика получила первое «золото» в плавании
Спортивные состязания были посвящены Дню физкультурника
Читинский Дом офицеров продолжает восстанавливать исторический облик здания
В Селенгинском районе сотрудники ГИБДД приняли участие в приемке школ к 1 сентября
В Баргузинском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Автокресло-детям»
Вечером под открытым небом состоится дискотека
На Байкальской биологической станции Иркутского государственного университета завершилась биологическая летняя школа, участниками которой стали студентки Уэллсли-колледжа (США)
Редкий снимок удалось сделать в Прибайкальском нацпарке
Турнир будет идти два дня