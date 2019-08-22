Забайкалье посетила замминистра просвещения России

Общество, Фото: пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края

В Чите замглавы ведомства приняла участие в конференции работников образования региона



21 августа заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина побывала с рабочим визитом в Забайкальском крае. Она посетила образовательные учреждения и приняла участие в пленарном заседании ежегодной августовской конференции работников образования региона. На конференции обсуждались задачи, проблемы и перспективы, связанные с реализацией национального проекта «Образование».



Отвечая на вопросы журналистов, Татьяна Синюгина подчеркнула, что особое внимание в сфере образования в новом учебном году будет уделено оснащению образовательных учреждений современным оборудованием и повышению престижа учительской профессии.



- Мы должны создать условия для того, чтобы наши педагоги имели возможность постоянно повышать своё профессиональное мастерство в соответствии с задачами, которые перед ними стоят, и потребностями детей, – заявила она.



Замминистра также отметила активное участие Забайкальского края в реализации целей и задач нацпроекта «Образование», особо выделив деятельность региона по развитию образования детей с ограниченными возможностями здоровья и поддержке их родителей. Об этом сообщает пресс-служба минобразования региона.



Также напомним, что 30 августа пройдёт VI общероссийское родительское собрание с министром просвещения России Ольгой Васильевой. Мероприятие состоится в академической гимназии № 56 города Санкт-Петербурга и будет доступно в онлайн-формате для всех регионов. Трансляция начнётся в 11:00 по московскому времени на сайте минпросвещения РФ.



В режиме диалога министр ответит на актуальные и волнующие родительскую общественность вопросы, касающиеся отечественной системы образования. Вопросы в ходе собрания будут поступать как от участников прямых телемостов из регионов, так и от пользователей социальных сетей через официальные аккаунты ведомства.

