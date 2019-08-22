В Иркутске впервые пройдут «Дни Бразилии»

В фестивале примут участие представители бразильской культуры



Фестиваль бразильской культуры «Дни Бразилии в Иркутске-2019: Культура, Музыка, Танец, Спорт» пройдёт 6 и 7 сентября на концертной площадке острова Юность. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Приангарья.



Для жителей и гостей города подготовлен большой интерактивный шоу-концерт с участием представителей бразильской культуры. В программе фестиваля – показательные выступления членов федерации боевого искусства капойэры, бразильское джиу-джитсу, барабанное и лазерное шоу, выступления танцевальных коллективов, призы и подарки, а также мастер-классы.



- Это совершенно новое событие для Иркутска. У горожан появится возможность познакомиться с культурными и спортивными особенностями Бразилии, возможно, найти для себя новое хобби. Посещение фестиваля и участие в мастер-классах бесплатно для всех желающих, – прокомментировал начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Дмитрий Эверт.

