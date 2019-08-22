В Улан-Удэ назвали победителей молодёжного фестиваля культуры

Гран-при конкурса выиграли школа танца «Тандэм», Александр Спирин и Милена Погосян
17 августа в парке «Юбилейный» состоялось закрытие межрегионального молодёжного фестиваля-конкурс культуры и искусств «PROкачай Улан-Удэ». На протяжении недели молодые и перспективные авторы, исполнители, актёры, танцоры и спортсмены представляли членам жюри свои творческие работы и участвовали в соревнованиях.
В итоге были определены лучшие из лучших. Им были вручены памятные призы и подарки. Как сообщает пресс-служба городской дирекции по паркам культуры и отдыха, призёрами фестиваля стали:
В вокальном жанре
- Диплом гран-при получила Погосян Милена
В номинации «Проэстраду»
- Диплом 1 степени – Курдюкова Екатерина
- Диплом 2 степени – Жамбалова Арина
- Диплом 3 степени – Климова Александра
В номинации «Пророк»
- диплом 1 степени – группа «Tory Lane»
В номинации «Продвижение рок-культуры»
- Группа «Рассвет»
- Группа «Тотем»
- Группа «Винниганс»
В номинация «Прорэп»
- Диплом 1 степени – группа «Игро»
В номинации «Продвижение хип-хоп культуры»
- Калашников Семён
В номинации «За волю к победе»
- Хороших Ксения
- Цыденжапов Эрдэн
В театральном жанре
- Диплом гран-при получил Спирин Александр
- Диплом 1 степени – Баханова Александра
В хореографическом жанре
- Диплом гран-при получила школа танца «Тандэм»
- Диплом 1 степени – студия танцев «Голден Рэй»
- Диплом 2 степени – танцевальная группа «Мегаполис»
В соревнованиях по уличной гимнастике – воркаут
В номинации «Workout battle’s до 18 лет»
- 1 место – Баранов Николай
- 2 место – Рогожин Никита
- 3 мнсто – Ягодинский Валерий
В номинации «Workout Battle’s старше 18 лет»
- 1 место – Гончаренко Николай
- 2 место – Дельгас Глеб
- 3 место – Агафонов Максим
В номинации «Силовое троеборье среди мужчин»
- 1 место – Гончаренко Николай;
- 2 место – Дельгас Глеб
- 3 место – Цынгеев Григорий
В номинации «Силовое двоеборье среди девушек»
- 1 место – Гуторова Валентина
- 2 место – Васильева Наталья
- 3 место – Рахимова Дарья
В Улан-Удэ назвали победителей молодёжного фестиваля культуры
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Чите замглавы ведомства приняла участие в конференции работников образования региона
Участники первыми оценят новую ангарскую набережную
Гран-при конкурса выиграли школа танца «Тандэм», Александр Спирин и Милена Погосян
В фестивале примут участие представители бразильской культуры
Республика получила первое «золото» в плавании
Спортивные состязания были посвящены Дню физкультурника
Читинский Дом офицеров продолжает восстанавливать исторический облик здания
В Селенгинском районе сотрудники ГИБДД приняли участие в приемке школ к 1 сентября
В Баргузинском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Автокресло-детям»
Вечером под открытым небом состоится дискотека
На Байкальской биологической станции Иркутского государственного университета завершилась биологическая летняя школа, участниками которой стали студентки Уэллсли-колледжа (США)
Редкий снимок удалось сделать в Прибайкальском нацпарке
Турнир будет идти два дня
24-килограммовая скульптура вернётся в Анинский дацан
Торжественное открытие состоялось в Кабанске