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В Улан-Удэ назвали победителей молодёжного фестиваля культуры

В Улан-Удэ назвали победителей молодёжного фестиваля культуры
Общество,  Фото:пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ
Гран-при конкурса выиграли школа танца «Тандэм», Александр Спирин и Милена Погосян

17 августа в парке «Юбилейный» состоялось закрытие межрегионального молодёжного фестиваля-конкурс культуры и искусств «PROкачай Улан-Удэ». На протяжении недели молодые и перспективные авторы, исполнители, актёры, танцоры и спортсмены представляли членам жюри свои творческие работы и участвовали в соревнованиях.

В итоге были определены лучшие из лучших. Им были вручены памятные призы и подарки. Как сообщает пресс-служба городской дирекции по паркам культуры и отдыха, призёрами фестиваля стали:

В вокальном жанре
- Диплом гран-при получила Погосян Милена
В номинации «Проэстраду»
- Диплом 1 степени – Курдюкова Екатерина
- Диплом 2 степени – Жамбалова Арина
- Диплом 3 степени – Климова Александра
В номинации «Пророк»
- диплом 1 степени – группа «Tory Lane»
В номинации «Продвижение рок-культуры»
- Группа «Рассвет»
- Группа «Тотем»
- Группа «Винниганс»
В номинация «Прорэп»
- Диплом 1 степени – группа «Игро»
В номинации «Продвижение хип-хоп культуры»
- Калашников Семён
В номинации «За волю к победе»
- Хороших Ксения
- Цыденжапов Эрдэн

В театральном жанре
- Диплом гран-при получил Спирин Александр
- Диплом 1 степени – Баханова Александра

В хореографическом жанре
- Диплом гран-при получила школа танца «Тандэм»
- Диплом 1 степени – студия танцев «Голден Рэй»
- Диплом 2 степени – танцевальная группа «Мегаполис»

В соревнованиях по уличной гимнастике – воркаут
В номинации «Workout battle’s до 18 лет»
- 1 место – Баранов Николай
- 2 место – Рогожин Никита
- 3 мнсто – Ягодинский Валерий
В номинации «Workout Battle’s старше 18 лет»
- 1 место – Гончаренко Николай
- 2 место – Дельгас Глеб
- 3 место – Агафонов Максим
В номинации «Силовое троеборье среди мужчин»
- 1 место – Гончаренко Николай;
- 2 место – Дельгас Глеб
- 3 место – Цынгеев Григорий
В номинации «Силовое двоеборье среди девушек»
- 1 место – Гуторова Валентина
- 2 место – Васильева Наталья
- 3 место – Рахимова Дарья

Улан-Удэ Бурятия фестиваль конкурс молодежь культура искусство воркаут спорт
 
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