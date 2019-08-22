В Улан-Удэ назвали победителей молодёжного фестиваля культуры

Общество, Фото: пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ

Гран-при конкурса выиграли школа танца «Тандэм», Александр Спирин и Милена Погосян



17 августа в парке «Юбилейный» состоялось закрытие межрегионального молодёжного фестиваля-конкурс культуры и искусств «PROкачай Улан-Удэ». На протяжении недели молодые и перспективные авторы, исполнители, актёры, танцоры и спортсмены представляли членам жюри свои творческие работы и участвовали в соревнованиях.



В итоге были определены лучшие из лучших. Им были вручены памятные призы и подарки. Как сообщает пресс-служба городской дирекции по паркам культуры и отдыха, призёрами фестиваля стали:



В вокальном жанре

- Диплом гран-при получила Погосян Милена

В номинации «Проэстраду»

- Диплом 1 степени – Курдюкова Екатерина

- Диплом 2 степени – Жамбалова Арина

- Диплом 3 степени – Климова Александра

В номинации «Пророк»

- диплом 1 степени – группа «Tory Lane»

В номинации «Продвижение рок-культуры»

- Группа «Рассвет»

- Группа «Тотем»

- Группа «Винниганс»

В номинация «Прорэп»

- Диплом 1 степени – группа «Игро»

В номинации «Продвижение хип-хоп культуры»

- Калашников Семён

В номинации «За волю к победе»

- Хороших Ксения

- Цыденжапов Эрдэн



В театральном жанре

- Диплом гран-при получил Спирин Александр

- Диплом 1 степени – Баханова Александра



В хореографическом жанре

- Диплом гран-при получила школа танца «Тандэм»

- Диплом 1 степени – студия танцев «Голден Рэй»

- Диплом 2 степени – танцевальная группа «Мегаполис»



В соревнованиях по уличной гимнастике – воркаут

В номинации «Workout battle’s до 18 лет»

- 1 место – Баранов Николай

- 2 место – Рогожин Никита

- 3 мнсто – Ягодинский Валерий

В номинации «Workout Battle’s старше 18 лет»

- 1 место – Гончаренко Николай

- 2 место – Дельгас Глеб

- 3 место – Агафонов Максим

В номинации «Силовое троеборье среди мужчин»

- 1 место – Гончаренко Николай;

- 2 место – Дельгас Глеб

- 3 место – Цынгеев Григорий

В номинации «Силовое двоеборье среди девушек»

- 1 место – Гуторова Валентина

- 2 место – Васильева Наталья

- 3 место – Рахимова Дарья



