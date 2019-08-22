Участие в мероприятии бесплатное
С 4 по 5 октября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится III международный форум моды. Мероприятие состоится в Центре дизайна ARTPLAY SPb.
- Международный форум моды – мероприятие комплексной программы «Санкт-Петербург – центр индустрии моды и лёгкой промышленности», направленное на кооперацию дизайнерского сообщества, российских предприятий лёгкой промышленности и производственных площадок, - сообщает пресс-служба минпромторга Бурятии.
В 2019 году форум пройдёт с привлечением иностранных байеров, дизайнеров и экспертов в сфере моды, представителей крупных производителей в сфере лёгкой промышленности, выдающихся российских дизайнеров и стилистов. В их число вошли Игорь Гуляев, Александр Рогов, Ксения Чилингарова, Юлия Матвиенко и другие – всего более 50 спикеров и экспертов.
В рамках форума пройдут тематические круглые столы, панельные дискуссии, воркшопы и мастер-классы.
- На площадке соединятся интересы всех участников из мировой сферы моды и лёгкой промышленности: ритейлеры, байеры, производители и дизайнеры. Данный формат мероприятия способствует выстраиванию взаимовыгодных путей сотрудничества среди всех участников сегмента рынка лёгкой промышленности для знакомства с новыми брендами и продукцией уже известных молодых дизайнеров для обучения тех, кто только начинает свой путь в области дизайна, - поясняют в министерстве.
На площадке будет представлена продукция более чем 40 российских дизайнеров, что позволит получить прямую связь от потребителей – участниками форума станут жители и гости Санкт-Петербурга.
Участие в форуме бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Форума - ifashionforum.com Начало регистрации 26 августа 2019 года.
Дизайнеров Бурятии приглашают на форум моды
Общество, Фото:
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