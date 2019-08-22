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Жители Бурятии берут «гектар» в 4 раза реже, чем забайкальцы

Жители Бурятии берут «гектар» в 4 раза реже, чем забайкальцы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Представитель минвостокразвития высказал своё мнение, почему ситуация сложилась именно так

Дальневосточные гектары в Забайкальском крае разбирают почти в 4 раза быстрее, чем в соседней Бурятии. Информация прозвучала на бизнес-форуме «Работай в Забайкалье», сообщает «МК в Чите».

Директор департамента развития человеческого капитала и терразвития Минвостокразвития Григорий Смоляк уточнил, что за 20 дней действия программы в Забайкалье было подано 3600 заявок на дальневосточный гектар. Как сообщал «Байкал-Daily», за этот срок в Бурятии было более 900 заявлений.

«Смоляк предположил, что причина в том, что в Забайкалье «гектар» выдают в Читинском районе, а «вокруг Улан-Удэ - буферная зона», - передаёт «МК в Бурятии».

Выдача дальневосточных гектаров в Забайкальском крае и Бурятии началась 1 августа. В Бурятии первым стал предприниматель Александр Ботов, который выбрал землю в Тарбагатайском районе. Здесь он планирует построить на полученных с супругой двух гектарах мебельную фабрику.

Дальневосточные гектары нельзя получить в Улан-Удэ и 20-километровой зоне вокруг него, в Северобайкальске, а также Центральной экологической зоне Байкала, лечебно-оздоровительных местностях, на сакральных для населения землях.

дальневосточный гектар
 
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