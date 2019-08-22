Представитель минвостокразвития высказал своё мнение, почему ситуация сложилась именно так
Дальневосточные гектары в Забайкальском крае разбирают почти в 4 раза быстрее, чем в соседней Бурятии. Информация прозвучала на бизнес-форуме «Работай в Забайкалье», сообщает «МК в Чите».
Директор департамента развития человеческого капитала и терразвития Минвостокразвития Григорий Смоляк уточнил, что за 20 дней действия программы в Забайкалье было подано 3600 заявок на дальневосточный гектар. Как сообщал «Байкал-Daily», за этот срок в Бурятии было более 900 заявлений.
«Смоляк предположил, что причина в том, что в Забайкалье «гектар» выдают в Читинском районе, а «вокруг Улан-Удэ - буферная зона», - передаёт «МК в Бурятии».
Выдача дальневосточных гектаров в Забайкальском крае и Бурятии началась 1 августа. В Бурятии первым стал предприниматель Александр Ботов, который выбрал землю в Тарбагатайском районе. Здесь он планирует построить на полученных с супругой двух гектарах мебельную фабрику.
Дальневосточные гектары нельзя получить в Улан-Удэ и 20-километровой зоне вокруг него, в Северобайкальске, а также Центральной экологической зоне Байкала, лечебно-оздоровительных местностях, на сакральных для населения землях.
Жители Бурятии берут «гектар» в 4 раза реже, чем забайкальцы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Представитель минвостокразвития высказал своё мнение, почему ситуация сложилась именно так
Из федерального бюджета на создание современных библиотечных центров выделили 35 миллионов рублей
Члены молодёжного совета Бурятской таможни поддержали экологическую акцию «Чистый Байкал»
В выборах в Улан-Удэ смогут принять участие 293 тысячи избирателей
Из-за ремонтных работ горячую воду отключать не будут
За стихотворение Ирины Цыденовой пока проголосовали 26 человек
Имена героев увековечены на мемориальных досках
Неравнодушные люди освобождают деревья от губящей их синтетической ткани
До конца августа рисунками украсят более тысячи квадратных метров улиц
Родителям школьников предлагают выделять дополнительные деньги для сбора в школу
Видео о красотах Баргузинского заповедника появилось в YouTube
На месте снесённого корпуса построят трёхэтажное здание
На пяти площадках прошли различные мастер-классы и концерт
В дни восхождения звезды все водоёмы превратятся в аршаны, считают буддисты
На российско-монгольском учении «Селенга-2019» отработали «Танковую карусель» и «Качели»