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В Бурятии откроются пять библиотек нового поколения

В Бурятии откроются пять библиотек нового поколения
Общество,  Фото:pixabay.com
Из федерального бюджета на создание современных библиотечных центров выделили 35 миллионов рублей

Жители сёл Новая Брянь, Кижинга, Усть-Кяхта, города Северобайкальск и микрорайона Восточный в Улан-Удэ получат возможность читать, получать необходимую информацию и комфортно проводить своё время в библиотеках, соответствующих самым современным стандартам. Здесь откроются модельные библиотеки, сообщает научно-методический отдел Национальной библиотеки Бурятии.

Модернизация библиотек стала возможна благодаря победе в федеральном конкурсном отборе по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». Бурятия в числе 38 регионов России получила средства для создания современных библиотечных центров.

Общая сумма федеральной поддержки составила 35 миллионов рублей. Эти средства пойдут на текущий ремонт помещений, комплектование фонда библиотек новыми книгами, приобретение компьютерного, интерактивного оборудования и мебели, повышение квалификации библиотекарей. Муниципальные власти также не останутся в стороне. Их вклад состоит в проведении капитального ремонта помещений, благоустройстве прилегающей территории, подключении к широкополосному Интернету. Также на средства муниципальных бюджетов будут созданы дизайн-проекты библиотек, будут установлены системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Сейчас в библиотеках полным ходом идут ремонтные работы. Завершаются работы по капитальному ремонту, замены требуют, прежде всего, системы отопления, канализации, электроснабжения. Кроме того, в соответствие с дизайн-проектами в некоторых библиотеках необходимо изменение геометрии пространства.

Здания библиотек, построенные в 1970-80-х гг., требуют капитальных вложений. Самое старое здание, построенное в далёком 1957 г., принадлежит Усть-Кяхтинской сельской библиотеке. Это здание, являющееся единственным типовым среди сельских библиотек республики, построено по рижскому проекту. Из пяти библиотек только в Центральной библиотеке Северобайкальска сразу приступят к текущим ремонтным работам.


библиотека правительство республики
 
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