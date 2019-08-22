Члены молодёжного совета Бурятской таможни поддержали экологическую акцию «Чистый Байкал»
20 мешков мусора собрали молодые таможенники Бурятии на береговой линии озера Байкал и прилегающем к нему лесном массиве в посёлке Горячинск.
Это одно из первых мероприятий плана работы молодёжного совета Бурятской таможни, который был создан в июле. Участники акции собрали 20 мешков мусора, из которого больше всего было сигаретных фильтров. Затем мешки с мусором были вывезены для дальнейшей утилизации.
- Мы хотели не только привлечь внимание отдыхающих к акции, которых на берегу было достаточное количество, но и собственным примером побудить людей не оставлять за собой мусор. Акцию планируем сделать ежегодной, – говорит председатель молодёжного совета Бурятской таможни Арюна Аюшина.
Основная цель создания молодёжного совета – формирование актива молодых кадров, способных брать на себя ответственность за порученное дело, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
В Бурятии молодые таможенники убрались на берегу Байкала
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