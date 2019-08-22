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Улицы Улан-Удэ украсят граффити

Улицы Улан-Удэ украсят граффити
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
До конца августа рисунками украсят более тысячи квадратных метров улиц

В Улан-Удэ стартовал масштабный фестиваль граффити «Бурятия в красках». Он продлится до конца августа.

- Проект направлен на развитие современного творчества, придание эстетичного вида улицам города, а также на работу с подростками, состоящими на профилактическом учёте в ПДН МВД посредством современного искусства стрит-арт, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

В мероприятии участвуют профессиональные граффити-художники со всей России и из Монголии. В нём принимают участие более 30 человек из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Читы, Владивостока, Улан-Батора и Улан-Удэ.

- Идея провести крупномасштабный фестиваль граффити родилась в июле на фестивале «Город для людей» в ходе беседы с и. о. руководителя администрации города Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Тогда мы предложили реализовать проект в нашей столице, а он выразил готовность оказать нам поддержку, – отметил организатор проекта, председатель общественной организации экстремальных видов спорта Бурятии Валентин Мокрий.

Райтеры планируют охватить более тысячи квадратных метров уличного пространства по всему городу. В течение двух недель художники оформят подпорные стены, подземные переходы, гаражи и лестничные марши.

Как сообщал «Байкал-Daily», на этой недели в Сети появились два ярких граффити на улицах города. Одно из них под развязкой на улицах Бабушкина-Трубачеева, второе – на ПВЗ.

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