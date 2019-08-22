Жители Бурятии одобрили идею о «первосентябрьском капитале»

Родителям школьников предлагают выделять дополнительные деньги для сбора в школу



Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал». Об этом сообщает RT.



По мнению законодателя, даже минимальный набор принадлежностей, которые необходимы для школьника стоит достаточно дорого. Родители вынуждены увеличивать расходы на сбор ребёнка в школу в ущерб другим расходам на семью, считает депутат.



- В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета,- цитирует чиновника RT.



В связи с этим предлагается ввести программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребёнка в школу. Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется, передаёт RT.



Жители Бурятии отреагировали на новость по-разному. Кто-то воспринял её неоднозначно: «Не лучше зарплату поднять и уровень жизни?», «Первосентябрьскую ипотеку не предложили ввести?», «Если граждане страны затрудняются собрать ребёнка в школу, значит давно пора уже менять систему экономики страны, а не просить субсидии, чтоб потом все бегали со справками», «Люди кредит берут, чтобы собрать ребёнка в школу». Однако многие жители Бурятии поддержали инициативу. «Отличная новость», «Лишь бы одобрили», «Наконец-то хоть одна дельная мысль», пишут улан-удэнцы в соцсетях.



