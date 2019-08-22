Пользователей Сети восхитило видео о Баргузинском заповеднике

Помимо самого заповедника, показан Байкал, а также реки Шумилиха, Давша, Кабанья и Большая. Запечатлены редкие и реликтовые растения тех мест.











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На YouTube-канале продюсера и режиссёра документальных фильмов о дикой природе Ивана Усанова появилось видео, посвящённое Баргузинскому заповеднику.В 4-минутном ролике автору удалось показать жизнь животных в их естественной среде обитания. В кадр попали медведи, редкий чёрношапочный сурок и сибирский хариус.С высоты птичьего полёты показан Баргузинский хребет.- Баргузинский хребет не уступает по красоте Швейцарским Альпам. Воздушная съёмка велась с моторного параплана, - пишет Иван Усанов в описании к видео.Зрителям запечатлённые красоты заповедника и Байкала понравились.«Сплошная лепота...Прекрасные съёмки, спасибо за ролик», «Мурашки по коже просто нет слов!», «Ролик хорош, особенно мишки! Спасибо», «Диво дивное! Чудо чудеснейшее!».За пять дней ролик собрал более 4 тысяч просмотров и 37 комментариев. На канале Ивана Усанова есть видео и о красоте природы Алтая, которые также высоко оцениваются зрителями.Баргузинский заповедник, расположенный на севере Бурятии, первый заповедник в России. Был образован в 1916 году с целью сохранения и восстановления численности повсеместно истребляемого ради ценного меха соболя. В настоящее время территория Баргузинского заповедника – эталон чистоты и первозданности Байкальской природы. В заповеднике сохраняются все природные комплексы, где обитают лось, кабарга, заяц-беляк, бурый медведь, бурозубки, черношапочный сурок, — всего 41 вид млекопитающих. В водах заповедника встречаются байкальский омуль, сиг, осётр, хариус, таймень, ленок и другие виды рыб.