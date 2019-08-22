На пяти площадках прошли различные мастер-классы и концерт
ЗОЖ-тур в спортивном оздоровительном лагере «Каскад» Кяхтинского района Бурятии прошёл на пяти площадках.
Так, на первой площадке дети узнали о правонарушениях и их последствиях. На второй площадке прошла пресс-конференция со звёздами спорта Кяхтинского района – заслуженным тренером Бурятии Владимиром Алексеевым и его воспитанниками Матвеем Кожемякиным, Данилом Максимовым, Кириллом Сахаровым, Дмитрием Сахаровым, Ксенией Якушевой, Кристиной Вахитовой и Александрой Ларионовой. Ребята задавали интересные вопросы о спорте, о победах, о планах на будущее, а после они провели мастер-класс по гиревому спорту.
Инспектор отдела полиции по Кяхтинскому району провела мастер класс по изготовлению светоотражающих значков.
Праздничного настроения ребятам добавил аквагрим с рисунками любимых персонажей и попкорн и сладкой ватой.
В организации мероприятия приняли участие заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних, инспектор филиала ФКУ УИИ УФСИН России по РБ по Кяхтинскому район, инспектор ОГИБДД ОМВД России по Кяхтинскому району, специалисты отдела образования и отдела соцзащиты населения.
Праздничная программа «Летний коктейль», представленная специалистами Дома культуры села Большой Луг, никого не оставила равнодушным. На закрытии ЗОЖ-тура были награждены особо отличившиеся ребята, в том числе дети из семей находящихся в социально опасном положении, благодарственными письмами и памятными сувенирами от организаторов программы, именинники также не остались без сюрприза. А вот самому юному гиревику Дмитрию за спортивные достижения от районного отдела образования вручили сертификат на бесплатную путёвку в лагерь «Каскад» в 2020 году, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
ЗОЖ-тур прошёл в оздоровительном лагере в Бурятии
Общество, Фото:
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