«Травку» мужчина спрятал в багажнике
В Слюдянском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД обнаружили у водителя автомобиля «Субару Форестер» 500 граммов конопли. Водитель иномарки признался, что изготовил наркотические средства для собственного употребления.
Наркотики растительного происхождения хранились в багажнике в нише запасного колеса и были выявлены при осмотре автотранспорта. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, за что был привлечён к административной ответственности.
- Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Мужчине громит до десяти лет лишения свободы.
В Иркутской области у водителя нашли полкило конопли
Общество, Фото:
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