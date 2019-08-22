В Бурятии у пассажира самолёта нашли гашишное масло

Наркотическое вещество обнаружили во время личного досмотра в аэропорту Таксимо
В отношении пассажира, прибывшего 16 августа авиарейсом из Улан-Удэ в посёлок Таксимо, возбуждено уголовное дело по факту приобретения и хранения без цели сбыта наркотического средства - «гашишное масло» - в значительном размере.
Наркотическое средство обнаружили транспортные полицейские во время личного досмотра в аэропорту Таксимо.
- За совершение указанного преступления уголовным законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх месяцев, либо обязательных работ на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трёх лет, либо лишения свободы на тот же срок, - разъясняют в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Расследование уголовного дела находится на контроле Байкальской транспортной прокуратуры.
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