Житель Бурятии украл телефон у посетительницы магазина





Пока женщина стояла рядом с окошком для выдачи товара и рассчитывалась за сигареты, в этот момент он незаметно вытащил её смартфон.

Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, в магазин она пришла после посещения кафе.



Мужчина совершил кражу, будучи условно осуждённым за наркопреступление. Также ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хищение.



Украденное изъято полицейскими. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Неработающий 31-летний житель города Гусиноозёрска ночью украл из кармана куртки посетительницы магазина телефон стоимостью около 20 тысяч рублей.