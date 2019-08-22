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Житель Бурятии украл телефон у посетительницы магазина

Житель Бурятии украл телефон у посетительницы магазина
Общество,  Фото:pixabay.com
Потерпевшая была пьяна

Неработающий 31-летний житель города Гусиноозёрска ночью украл из кармана куртки посетительницы магазина телефон стоимостью около 20 тысяч рублей. 

Пока женщина стояла рядом с окошком для выдачи товара и рассчитывалась за сигареты, в этот момент он незаметно вытащил её смартфон.
Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, в магазин она пришла после посещения кафе.

Мужчина совершил кражу, будучи условно осуждённым за наркопреступление. Также ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хищение.

Украденное изъято полицейскими. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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