В Бурятии «чёрный лесоруб» не смог обжаловать приговор

Мужчину приговорили к реальному лишению свободы



Ранее судимый житель Заиграевского Бурятии признан виновным за незаконную рубку леса в особо крупном размере.



В судебном заседании установлено, что в апреле 2019 года в Талецком участковом лесничестве Улан-Удэнского лесничества мужчина незаконно вырубил 21 сосну.



- Леса указанного лесничества отнесены к защитным. Государственному лесному фонду причинён ущерб на сумму 442 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Виновному назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



«Чёрный лесоруб» пытался обжаловать приговор и подал апелляционную жалобу. Однако Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения.



Решение вступило в законную силу.

