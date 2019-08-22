Мужчину приговорили к реальному лишению свободы
Ранее судимый житель Заиграевского Бурятии признан виновным за незаконную рубку леса в особо крупном размере.
В судебном заседании установлено, что в апреле 2019 года в Талецком участковом лесничестве Улан-Удэнского лесничества мужчина незаконно вырубил 21 сосну.
- Леса указанного лесничества отнесены к защитным. Государственному лесному фонду причинён ущерб на сумму 442 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Виновному назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
«Чёрный лесоруб» пытался обжаловать приговор и подал апелляционную жалобу. Однако Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.
В Бурятии «чёрный лесоруб» не смог обжаловать приговор
Общество, Фото:
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