В центре по уходу за инвалидами в Бурятии не осматривали вновь поступивших

Прокуратура выявила нарушения



Как выяснила проверка, проведённая Северобайкальской межрайонной прокуратурой, в социальном центре по уходу за инвалидами индивидуальный предприниматель нарушал закон.



Выявлены нарушения санитарных норм и требований пожарной безопасности.



- В помещении центра не проводились мероприятия по дезинфекции, вновь поступившие лица не осматривались на наличие паразитарных заболеваний. Допускалось хранение специальной одежды совместно с личной одеждой персонала. Не все работники прошли медицинский осмотр и гигиеническое обучение, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Не соблюдались сроки перезарядки огнетушителей, не осуществлялись проверки внутреннего противопожарного водопровода. В здании отсутствовал второй рассредоточенный эвакуационный выход.



Индивидуальному предпринимателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения санитарных и противопожарных норм устранены, строительство второго эвакуационного выхода завершается.



Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, её оштрафовали на 20 тысяч рублей.



