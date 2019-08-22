Прокуратура выявила нарушения
Как выяснила проверка, проведённая Северобайкальской межрайонной прокуратурой, в социальном центре по уходу за инвалидами индивидуальный предприниматель нарушал закон.
Выявлены нарушения санитарных норм и требований пожарной безопасности.
- В помещении центра не проводились мероприятия по дезинфекции, вновь поступившие лица не осматривались на наличие паразитарных заболеваний. Допускалось хранение специальной одежды совместно с личной одеждой персонала. Не все работники прошли медицинский осмотр и гигиеническое обучение, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Не соблюдались сроки перезарядки огнетушителей, не осуществлялись проверки внутреннего противопожарного водопровода. В здании отсутствовал второй рассредоточенный эвакуационный выход.
Индивидуальному предпринимателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения санитарных и противопожарных норм устранены, строительство второго эвакуационного выхода завершается.
Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, её оштрафовали на 20 тысяч рублей.
В центре по уходу за инвалидами в Бурятии не осматривали вновь поступивших
Общество, Фото:
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