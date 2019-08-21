В Бурятии первоклассникам собрали 58 портфелей с канцелярией

Школьные рюкзаки будут переданы детям, проживающим в организациях социального обслуживания семьи и детей



В Бурятии завершилась акция «Подарок первокласснику «Министерский портфель». В ходе акции собрано 58 портфелей, укомплектованных канцелярией.



Акция, организованная минсоцзащиты Бурятия, проходила с 12 по 20 августа. Цель акции - оказание помощи воспитанникам Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, центров социальной помощи семье и детям, впервые переступающих в этом году школьный порог.



- В благотворительной акции приняли активное участие министерства и ведомства Бурятии. В ходе акции было собрано 58 портфелей, укомплектованных канцелярией. Все собранные портфели и канцелярия будут переданы детям, проживающим в организациях социального обслуживания семьи и детей, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



