Переехавшие в Бурятию соотечественники из-за рубежа получают 240 тысяч и подъёмные

Участники программы в Бурятии могут рассчитывать на максимальные выплаты и дополнительные гарантии



В Бурятию по государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников в течение первого полугодия 2019 года приехали на постоянное место жительства 55 человек. Из них 52 человека трудоспособного возраста. В том числе 16 молодых человек, которые стали студентами очной и заочной формы обучения, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



С 2014 года республика отнесена к территориям приоритетного заселения, к которым отнесены Дальний Восток и Байкальский регион. Это даёт право на максимальные выплаты и дополнительные гарантии, что повышает привлекательность республики для переселения соотечественников.



В рамках программы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Бурятия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» переселенцу полагается 240 тысяч рублей, членам его семьи - по 120 тысяч.



Также предусмотрена дополнительная финансовая поддержка из федерального и республиканского бюджетов - единовременное подъёмное пособие (6 тыс рублей на каждого члена семьи) и компенсация расходов по найму жилого помещения (3 тыс рублей в месяц на семью при продолжительности проживания до 6 месяцев). За 1 полугодие текущего года 33 соотечественника получили первый вид поддержки, а 14 – второй.



Существенным фактором для участников программы является трудоустройство. Прибывшие граждане компенсируют нехватку трудовых ресурсов республики и трудоустраиваются по следующим специальностям: инженер, переводчик, менеджер, бригадир, фармацевт, кассир, бармен, водитель, повар, продавец, машинист погрузочно-доставочных машин, плотник и др.



С ноября 2018 года указом президента России Бурятия включена в состав Дальневосточного федерального округа. В соответствии с программой «Дальневосточный гектар» каждый гражданин России бесплатно и быстро может получить земельный участок в регионах Дальневосточного федерального округа, в том числе в республике. Землю получить и участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.





