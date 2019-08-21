Правоохранители проверили 7 мусоровозов
Сегодня, 21 августа, в Улан-Удэ состоялся рейд «Полог», по привлечению к административной ответственности водителей, осуществляющих вывоз бытовых отходов на автомашинах без полога. Рейд организовала администрация Октябрьского района города совместно с отделом ГИБДД управления МВД России по Бурятии.
- Проверено 7 автомашин, составлен 1 протокол об административном правонарушении, - сообщает администрация Октябрьского района.
В Улан-Удэ ловили водителей мусоровозов без полога
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
От ВВО в учении принимают участие около 1000 военнослужащих
Вечер состоится 28 августа
Общенациональный финал конкурса состоится 27-28 октября в Ижевске
Мероприятие состоится на «Арбате»
В грибной сезон учащаются случаи отравления
Приёмка образовательных учреждений началась две недели назад
ГУФСИН по Иркутской области поведало о летнем досуге сотрудников
Информацией поделились в МВД по Бурятии
Жители Бурятии сами решают, как будут взимать за отопление с населения
«Десант здоровья» посетил лагеря «Надежда» и «Орлёнок»
Мониторинг уровней воды в реках на контроле МЧС
Мероприятие состоится в особой экономической зоне «Ворота Байкала»
Митрополит Савватий также активно пользуется Facebook и «Вконтакте»
Также здесь пройдёт официальное открытие храма
«Юлий Цезарь отдыхает», - возмутились улан-удэнцы