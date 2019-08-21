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В Монголии на учении «Селенга-2019» провели первую совместную тренировку

В Монголии на учении «Селенга-2019» провели первую совместную тренировку
Общество, 
От ВВО в учении принимают участие около 1000 военнослужащих

На полигоне Мунх Хэт (Монголия) проведена первая совместная тренировка в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2019».

Военнослужащие объединённой группировки войск Восточного военного округа (ВВО) и Вооружённых сил Монголии определили маршруты выдвижения в соответствии с особенностью рельефа местности на полигоне, а также отработали вопросы организации связи и взаимодействия.

Объединённым штабом руководства учением согласованы единые для обеих сторон сигналы управления.

На международное учение от ВВО привлечены мотострелковый батальон, танковая рота, гаубичный самоходный артиллерийский дивизион, минометная и реактивная батареи, подразделения связи, противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты.

От монгольской стороны в учении «Селенга-2019» задействованы тактические группы мотострелковых подразделений, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, танки Т-72, реактивные системы залпового огня «Град» и минометы. Всего — около 150 единиц вооружения и военной техники и до 1000 военнослужащих.

Учение продлится до 27 августа. От ВВО в нём принимают участие около 1000 военнослужащих, задействовано до 300 единиц военной техники, сообщает пресс-служба ВВО.
военнослужащие учения
 
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