От ВВО в учении принимают участие около 1000 военнослужащих
На полигоне Мунх Хэт (Монголия) проведена первая совместная тренировка в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2019».
Военнослужащие объединённой группировки войск Восточного военного округа (ВВО) и Вооружённых сил Монголии определили маршруты выдвижения в соответствии с особенностью рельефа местности на полигоне, а также отработали вопросы организации связи и взаимодействия.
Объединённым штабом руководства учением согласованы единые для обеих сторон сигналы управления.
На международное учение от ВВО привлечены мотострелковый батальон, танковая рота, гаубичный самоходный артиллерийский дивизион, минометная и реактивная батареи, подразделения связи, противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты.
От монгольской стороны в учении «Селенга-2019» задействованы тактические группы мотострелковых подразделений, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, танки Т-72, реактивные системы залпового огня «Град» и минометы. Всего — около 150 единиц вооружения и военной техники и до 1000 военнослужащих.
Учение продлится до 27 августа. От ВВО в нём принимают участие около 1000 военнослужащих, задействовано до 300 единиц военной техники, сообщает пресс-служба ВВО.
В Монголии на учении «Селенга-2019» провели первую совместную тренировку
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
От ВВО в учении принимают участие около 1000 военнослужащих
Вечер состоится 28 августа
Общенациональный финал конкурса состоится 27-28 октября в Ижевске
Мероприятие состоится на «Арбате»
В грибной сезон учащаются случаи отравления
Приёмка образовательных учреждений началась две недели назад
ГУФСИН по Иркутской области поведало о летнем досуге сотрудников
Информацией поделились в МВД по Бурятии
Жители Бурятии сами решают, как будут взимать за отопление с населения
«Десант здоровья» посетил лагеря «Надежда» и «Орлёнок»
Мониторинг уровней воды в реках на контроле МЧС
Мероприятие состоится в особой экономической зоне «Ворота Байкала»
Митрополит Савватий также активно пользуется Facebook и «Вконтакте»
Также здесь пройдёт официальное открытие храма
«Юлий Цезарь отдыхает», - возмутились улан-удэнцы