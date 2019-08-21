Улан-Удэ примет финал регионального конкурса «Маршрут года»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Общенациональный финал конкурса состоится 27-28 октября в Ижевске



Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена и проводится с 2014 года. В этом году в Улан-Удэ пройдёт финал регионального конкурса для Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Для Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федерального округа региональный конкурс пройдёт дистанционно, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.



Общенациональный финал конкурса состоится 27-28 октября в Ижевске.



В 2019 году в структуру премии включена новая номинация – «Лучшая музейная экскурсия». В этой номинации могут участвовать представители всех музеев, независимо от форм собственности, а также независимо от того, включены ли посещения данных музеев в действующие экскурсионные программы или туристические маршруты.



Критерии оценки музейной экскурсии:



- оригинальность (уникальность экскурсии и логика её построения, оригинальность замысла);

- насыщенность (полнота раскрытия выбранной темы экскурсии и музея, насыщенность экскурсии, новизна элементов экскурсии и уникальных субъектов показа с точки зрения привлекательности для посещения музея туристами);

- интерактивность (вовлечение туристов в экскурсию, наличие мастер-классов и интерактивных программ в экскурсии);

- значимость (значимость экскурсии для развития и продвижения музея, формирование привлекательного образа музея);

- перспективы (перспективы развития экскурсии и музея).



Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной интернет-площадке премии и разместить конкурсные материалы: описание турмаршрута (формат PDF), презентация турмаршрута (формат PDF) и необходимые приложения (фото).



Номинации всероссийской туристской премии «Маршрут года»:



- лучший маршрут в городе;

- лучший культурно-познавательный маршрут;

- лучший приключенческий маршрут;

- лучший маршрут выходного дня;

- лучший гастрономический маршрут;

- лучший велосипедный маршрут;

- лучший речной круиз;

- лучший военно-исторический маршрут;

- лучший спортивный маршрут;

- лучшая идея маршрута;

- лучший этнографический маршрут;

- лучший детский маршрут;

- лучшее мобильное приложение для туристов;

- лучший межрегиональный маршрут;

- лучший событийный тур;

- лучший туристический путеводитель;

- лучшая туристическая карта (подноминации: регион; город);

- лучший маршрут на действующее производство;

- лучший маршрут для пожилых людей;

- лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- лучшая музейная экскурсия.



Специальная номинация попечительского совета премии:



- за личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов.

