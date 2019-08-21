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Улан-Удэ примет финал регионального конкурса «Маршрут года»

Улан-Удэ примет финал регионального конкурса «Маршрут года»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Общенациональный финал конкурса состоится 27-28 октября в Ижевске

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена и проводится с 2014 года. В этом году в Улан-Удэ пройдёт финал регионального конкурса для Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Для Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федерального округа региональный конкурс пройдёт дистанционно, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.

Общенациональный финал конкурса состоится 27-28 октября в Ижевске.

В 2019 году в структуру премии включена новая номинация – «Лучшая музейная экскурсия». В этой номинации могут участвовать представители всех музеев, независимо от форм собственности, а также независимо от того, включены ли посещения данных музеев в действующие экскурсионные программы или туристические маршруты.

Критерии оценки музейной экскурсии:

- оригинальность (уникальность экскурсии и логика её построения, оригинальность замысла);
- насыщенность (полнота раскрытия выбранной темы экскурсии и музея, насыщенность экскурсии, новизна элементов экскурсии и уникальных субъектов показа с точки зрения привлекательности для посещения музея туристами);
- интерактивность (вовлечение туристов в экскурсию, наличие мастер-классов и интерактивных программ в экскурсии);
- значимость (значимость экскурсии для развития и продвижения музея, формирование привлекательного образа музея);
- перспективы (перспективы развития экскурсии и музея).

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной интернет-площадке премии и разместить конкурсные материалы: описание турмаршрута (формат PDF), презентация турмаршрута (формат PDF) и необходимые приложения (фото).

Номинации всероссийской туристской премии «Маршрут года»:

- лучший маршрут в городе;
- лучший культурно-познавательный маршрут;
- лучший приключенческий маршрут;
- лучший маршрут выходного дня;
- лучший гастрономический маршрут;
- лучший велосипедный маршрут;
- лучший речной круиз;
- лучший военно-исторический маршрут;
- лучший спортивный маршрут;
- лучшая идея маршрута;
- лучший этнографический маршрут;
- лучший детский маршрут;
- лучшее мобильное приложение для туристов;
- лучший межрегиональный маршрут;
- лучший событийный тур;
- лучший туристический путеводитель;
- лучшая туристическая карта (подноминации: регион; город);
- лучший маршрут на действующее производство;
- лучший маршрут для пожилых людей;
- лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- лучшая музейная экскурсия.

Специальная номинация попечительского совета премии:

- за личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов.
туризм конкурс
 
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