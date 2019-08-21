Соревнования проведут в конце августа
В Иркутске в школе тенниса «Удача» состоятся чемпионат и первенство области по теннису. Чемпионат пройдёт с 24 по 25 августа, первенство – с 26 по 30 августа.
Чемпионат Иркутской области проводится по альтернативной системе («no-ad») из трёх сетов. При счёте «ровно» – решающее очко. При счёте 6-6 – тай-брейк до 7, вместо третьего сета – решающий тай-брейк до 10 очков. Максимальное количество игр – не более двух в день (из расчёта сетки на 24 человека). Регистрация для участников мужского и женского одиночного разряда пройдёт с 16:00 до 19:00 часов 23 августа. Жеребьёвку проведут после окончания регистрации.
В первенстве по теннису примут участие в одиночном разряде юноши и девушки в двух возрастных категориях: 13 лет и младше, 17 лет и младше. Турнир проводится по олимпийской системе до двух поражений из трёх полных сетов. При большом количестве участников будет организован отборочный этап. Регистрация участников состоится с 16:00 до 19:00 часов 25 августа с последующей жеребьёвкой. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Иркутске состоятся чемпионат и первенство области по теннису
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