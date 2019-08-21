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Сотрудница ангарского СИЗО в выходной прыгнула с парашютом

Сотрудница ангарского СИЗО в выходной прыгнула с парашютом
Общество, 
ГУФСИН по Иркутской области поведало о летнем досуге сотрудников

В пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области рассказали, как за лето отдохнули сотрудники ведомства.

В июле сотрудники исправительной колонии № 14 города Ангарск вместе с семьями посетили остров Бабр на Ангаре, где находится крупное форелевое хозяйство. Взрослые и дети смогли порыбачить, а затем и отведать приготовленную форель. За несколько часов мини-путешествия сотрудники не только набрались сил перед рабочими днями, но и насладились свежим воздухом.

В минувшую субботу коллектив исправительной колонии № 6 города Иркутск отправился в поход по Большой Байкальской тропе.

- Прогулявшись вдоль берега Байкала из Листвянки до бухты Глубокой, сотрудники выбрали место стоянки, натянули тент, организовали пикник и устроили мастер-класс по приготовлению плова. Несмотря на мелкий дождь, впечатления от проведённого дня остались незабываемые. Обратно в Листвянку путешественники вернулись на нескольких катерах. В походе приняли участие 33 сотрудника вместе с семьями, - поясняют в пресс-службе.

В коллективах также поощряется активный и здоровый образ жизни. Сотрудники самостоятельно знакомятся с новыми видами спорта, осваивают хобби, а затем делятся впечатлениями с коллегами.

Так, например, младший инспектор отдела режима и надзора следственного изолятора № 6 города Ангарск Мария Сапожникова совершила первый прыжок с парашютом.

- Впереди были выходные, и я задумалась: как провести их, чтобы не потерять время даром. Посидеть перед телевизором и заняться домашними делами успеем долгими зимними вечерами, а пока за окном лето, я решила поймать момент и... поехала на аэродром в Оек. Во время прыжка можно насладится красками августа с высоты птичьего полёта, потрогать облака руками. Это прекрасно, и я получила заряд бодрости на целую рабочую неделю, - призналась Мария Сапожникова.
СИЗО
 
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