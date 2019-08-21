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В Бурятии озвучили, какие справки самые популярные

В Бурятии озвучили, какие справки самые популярные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Информацией поделились в МВД по Бурятии

Наибольшей популярностью среди населения Бурятии пользуются справки об отсутствии судимости и об отсутствии привлечения к административной ответственности за употребление наркотиков, без назначения врача. Документы такого рода прежде всего необходимы для устройства на работу в государственную структуру, работ с детьми и материальными ценностями. Такая справка может понадобится и выезжающим на постоянное место жительства за границу и для оформления визы в некоторые страны.

За 8 месяцев 2019 года подобные справки получили более 37 тысяч жителей Бурятии.

- Информация о судимости и привлечение к административной ответственности находится в банках данных МВД России. Проверка данных, при подаче заявления, проводится в МВД по Бурятии, в субъектах России. Именно поэтому срок подготовки справки составляет 30 дней. Сотрудниками информационного центра МВД справка готовится гораздо раньше, до 20 дней, - рассказала начальник отделения оперативно-справочных учётов и оказания государственных услуг Информационного центра МВД по Республике Бурятия Наталья Рубцова.

Также она добавила, что подобные справки не имеют срока действия. Однако в некоторых случаях срок устанавливается местными актами.

Для того чтобы получить справку об отсутствии судимости, достаточно обратиться в информационный центр МВД, в территориальном органе на районном уровне по месту жительства или пребывания, в многофункциональном центре или на сайте государственных услуг.

Справку об отсутствие наказаний за потребление наркотиков можно получить двумя способами – на сайте государственных услуг или в многофункциональном центре.

- Справка в электронном виде, подписанная электронной подписью направляется в личный кабинет заявителя. Она является легитимной, как обычная справка. Заявление, поданное в электронном виде, рассматривается в первую очередь, в течении 10-15 рабочих дней, - добавила Наталья Рубцова.
МВД Бурятии
 
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