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Читинцы отпразднуют День флага масштабным флешмобом

Читинцы отпразднуют День флага масштабным флешмобом
Общество,  Фото:pixabay.com
В акции примет участие около ста человек

22 августа по всей стране отмечается День государственного флага Российской федерации. В этот день в Чите также пройдут праздничные мероприятия.

В парке дома офицеров с 14:00 стартует фестиваль «Моя Россия!», программу которого откроют турниры по шашкам и шахматам. С 15:00 состоятся викторина на тему государственной символики и спортивная эстафета, а с 18:00 пройдут выступления юнармейцев и акция раздачи ленточек «триколор».

В 15:00 в театре национальных культур «Забайкальские узоры» будет проведён праздничный концерт «Три цвета Родины».

С 16:45 на центральной площади города пройдёт флешмоб «Триколор». Юнармейцы и представители образцового ансамбля танца «Кирилловцы» в течение нескольких минут развернут два масштабных флага России. Участие в акции примет около ста человек. В 17:00 на площади состоится концерт-митинг «Наш дом Россия!», где будет проведена торжественная церемония вручения паспортов гражданам РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
день флага Чита флеш-моб Праздники флаг
 
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