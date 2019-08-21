Читинцы отпразднуют День флага масштабным флешмобом

В акции примет участие около ста человек



22 августа по всей стране отмечается День государственного флага Российской федерации. В этот день в Чите также пройдут праздничные мероприятия.



В парке дома офицеров с 14:00 стартует фестиваль «Моя Россия!», программу которого откроют турниры по шашкам и шахматам. С 15:00 состоятся викторина на тему государственной символики и спортивная эстафета, а с 18:00 пройдут выступления юнармейцев и акция раздачи ленточек «триколор».



В 15:00 в театре национальных культур «Забайкальские узоры» будет проведён праздничный концерт «Три цвета Родины».



С 16:45 на центральной площади города пройдёт флешмоб «Триколор». Юнармейцы и представители образцового ансамбля танца «Кирилловцы» в течение нескольких минут развернут два масштабных флага России. Участие в акции примет около ста человек. В 17:00 на площади состоится концерт-митинг «Наш дом Россия!», где будет проведена торжественная церемония вручения паспортов гражданам РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



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