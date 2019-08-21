Мероприятие состоится в особой экономической зоне «Ворота Байкала»
В сентябре в Иркутской области впервые пройдёт этап подготовки по спортивному программированию чемпионата ICPC. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
Мероприятие пройдёт в городе Байкальске в особой экономической зоне «Ворота Байкала» с 7 по 14 сентября включительно. Все желающие принять участие могут получить дополнительную информацию и зарегистрироваться на сайте https://discover.it-edu.com/baikal/
- Мы рассматриваем данное мероприятие как элемент развития цифровой экономики региона, в связи с чем выступили организаторами события наряду с Иркутским региональным отделением «Деловой России», при участии Моscow Workshop ICPC, - сказал заместитель министра экономического развития Иркутской области Евгений Васиченко.
По словам организаторов, участие в чемпионате позволяет студентам раскрыть свой потенциал, повысить интерес к сфере IT и в дальнейшем применить свои знания и умения в жизни, в том числе и в профессиональном выборе.
- Российские студенты-программисты являются лидерами по количеству побед на турнире. По статистке, 10 из 13 победителей чемпионата тренировались по системе, разработанной командой Моscow Workshop ICPC, выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ). Моscow Workshop ICPC проводит множество выездных школ по всему миру, и одна из таких школ пройдёт на Байкале, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
ICPC (International Collegiate Programming Contest) - старейший, крупнейший и самый престижный в мире чемпионат по спортивному программированию. Соревнование проводится ежегодно с 1977 года. Российские программисты участвуют в чемпионате мира с 1993 года.
В Байкальске пройдёт международный чемпионат по программированию
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