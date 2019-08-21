В забайкальском спорткомплексе «Высокогорье» прошло открытие соревнований по стрельбе из лука
Сегодня, 21 августа, в Чите на базе спорткомплекса «Высокогорье» состоялось торжественное открытие кубка России по стрельбе из лука. Участников соревнований поприветствовал министр экономического развития Забайкальского края Андрей Кефер.
В турнире принимают участие порядка 300 спортсменов более чем из 20 субъектов Российской Федерации – Москвы, Республик Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Забайкальского, Хабаровского, Краснодарского, Красноярского краёв, Архангельской, Свердловской, Калининградской, Новосибирской, Иркутской, Московской, Кемеровской, Ярославской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.
Кроме того, в числе почётных гостей в церемонии открытия приняли участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Федерального собрания РФ Баир Жамсуев, президент Российской Федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев, министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев, президент федерации стрельбы из лука Забайкальского края Ананда Дондоков, председатель комитета по молодёжной политике и спорту законодательного собрания Забайкальского края Георгий Шилин, глава муниципального района «Дульдургинский район» Базар Дугаржапов, главный судья соревнований, заслуженный тренер России Цыден Анандаев.
Как сообщает пресс-служба краевого минспорта, соревнования проходят в преддверии строительства в Забайкалье российского центра стрельбы из лука. По плану социального развития центров экономического роста до конца года будет разработана проектно-сметная документация для строительства объекта на сумму 15,1 миллиона рублей.
В Читу на кубок России приехало около 300 лучников
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