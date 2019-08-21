Глава Бурятской митрополии вышел в Instagram









Посмотреть эту публикацию в Instagram Праздник Преображения. Служба в Спасо-Преображенском Посольском мужском монастыре. #Христианство #МитрополитСавватий #Orthodox Публикация от Митрополит Савватий (@mitropolit.savvatius) 19 Авг 2019 в 9:55 PDT



На аккаунт митрополита пока подписались 146 человек.



Митрополит Савватий является активным пользователем соцсетей. На своей странице он делится новостями Бурятской митрополии, публикует различные фотографии с командировок, выражает своё мнение по различным событиям.



Страницы главы Бурятской митрополии пользуются большой популярностью. Так, в социальной сети «Вконтакте» у митрополита Савватия 9666 друзей и 7977 подписчиков. В Facebook в друзьях митрополита числятся 4927 человек и 1697 подписчиков.

На аккаунт митрополита пока подписались 146 человек.Митрополит Савватий является активным пользователем соцсетей. На своей странице он делится новостями Бурятской митрополии, публикует различные фотографии с командировок, выражает своё мнение по различным событиям.Страницы главы Бурятской митрополии пользуются большой популярностью. Так, в социальной сети «Вконтакте» у митрополита Савватия 9666 друзей и 7977 подписчиков. В Facebook в друзьях митрополита числятся 4927 человек и 1697 подписчиков.

Вчера, 20 августа, глава Бурятской митрополии Савватий Антонов зарегистрировался в Instagram. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте»- Завёл аккаунт в инстаграмме. Посмотрим, что из этого выйдет, - написал митрополит.На своей новой страничке глава Бурятской митрополии опубликовал фотографии со службы в Спасо-Преображенском Посольском мужском монастыре, а также разместил в сториз фотографии и видео со службы в Одигитриевском соборе.