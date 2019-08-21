В Чите открылись международные детские игры

В категории до 54 кг: Проворов Иван (Забайкальский край), Шестаков Иван (Забайкальский край), Самсонов Аюр (Бурятия), Болбат Энхбаяр (Монголия).

В категории до 60 кг: Швалов Александр (Забайкальский край), Мирошников Данила (Забайкальский край), Чахелун (Китай), Батжая Анхбаяр (Монголия).

В категории до 66 кг: Привалов Сергей (Бурятия), Хань Сюй (Китай),

Бадмаев Ринчин (Бурятия).

В категории до 70 кг Соловьёв Валерий (Забайкальский край).



По спортивной борьбе (вольная борьба), настольному теннису, мини-футболу, лёгкой атлетике и дзюдо прошли тренировочные мероприятия, взвешивания и жеребьёвка участников. Об этом сообщает медиацентр IX международных детских спортивных игр.



20 августа в Чите открылись IX Международные детские игры, которые будут длиться четыре дня. Спортивное мероприятие проходит каждый год поочередно в России, Китае, Монголии и направлено на отбор спортивных талантов, развитие олимпийских видов спорта среди детей и молодёжи, укрепление и расширение международного сотрудничества между странами-участницами.Данные соревнования примечательны ещё и тем, что в рамках игр пройдут состязания среди спортсменов-инвалидов Забайкальского края по паралимпийским видам спорта: бочча, настольный теннис, а также по адаптивным настольным играм.Первый день оказался насыщенным спортивными мероприятиями. На разных спортивных площадках нашего города встретились команды по нескольким вида спорта. В этот день начались соревнования по волейболу среди юношей. Первыми состязались команда республики Бурятия и Монголии. Несмотря на то, что противники буквально наступали друг другу на пятки, монгольские спортсмены выиграли с общим счётом 3:0. Следующими на поле вышли команды «Забайкальский край-1» и «Забайкальский край-2». В этой игре всё уже не было так однозначно. Несмотря на то, что «Забайкальский край-1» всё же вырвался вперед, одолев соперника с общим счётом 3:1, первый тайм оказался для них неудачным.В спортивно-оздоровительном центре «Дельфин» стартовало плавательное многоборье. Участники мероприятия сделали 10 заплывов, в которые вошли эстафета и личное первенство. Соревнования по баскетболу проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского государственного университета. На площадке встретились команды юношей: «Чита 2» и «Монголия»; «Чита 1» и «Улан-Удэ»; а также команды девушек: «Чита 2» и «Монголия». В результате юноши «Чита 2» и «Монголия» сыграли со счётом 33-124. Девушки «Чита 2» и «Монголия» сыграли со счётом 57-77. «Улан-Удэ» обыграл «Читу 1» со счётом 94-25.На площадке «Мегаполис спорт» встретились юные боксёры Монголии, Бурятии, Китая и Забайкальского края. В первой половине дня прошли шесть боёв, победу в которых одержали:В категории до 48 кг: Послушной Сергей (Забайкальский край), Алдархишиг Баттулга (Монголия), Байгали Бояр-Эрдене (Монголия), Эрдынеев Михаил (Забайкальский край).В категории до 50 кг: Доржэнямбуу Ганболд (Монголия), Дугаров Мунко (Бурятия).После небольшого перерыва прошли ещё 12 боёв, победителями в которых стали: