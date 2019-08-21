В Улан-Удэ водитель маршрутки на ходу смотрел видео

В паблике crimburyatia.ru появилось любопытное видео, где водитель маршрутного автобуса смотрит на телефоне фильм либо передачу. На записи видно, что всё это происходит во время пробки. Судя по короткому видео, никто из пассажиров не сделал замечание мужчине.
«Юлий Цезарь отдыхает. В одной из улан-удэнских маршруток», так подписан ролик.
Одни пользователи возмутились подобной ситуацией в автобусе, другие начали шутить:
«Это он ещё ногой мелочь на сдачу пересчитывать не начал»
«Он так-то людей везёт, а не овощи»
«Законы нужны, которые будут действовать. И добросовестные граждане, которые молча не будут без палева снимать на видео и скидывать в различные сайты. И штрафы, которые будут зависеть от заработка нарушителя, как в Швейцарии, где никто не нарушает ПДД. Так как самый большой штраф там был 1 млн евро, штраф там зависит от дохода нарушителя»
«Улан-удэнские водители маршруток настолько суровы, что смотрят мультики в пробке»
«Таких надо лицензии лишать. Ладно ты, балбес, врежешься в кого-то и башку себе разобьёшь, но люди-то здесь причём? Ему баранов возить надо»
«Какой маршрут? Ужас. Раньше по телефону разговаривали, сейчас на сериалы перешли»
«Любимый сериал»
Нарушения в маршрутных автобусах столицы Бурятии не редкость.
Летом 2018 года улан-удэнка обнаружила рядом со стандартными сиденьями табуретку. Последняя располагалась в задней части салона. В УГИБДД по Бурятии пояснили, что это является нарушением и грозит штрафом для маршрутчиков.
В конце 2018 года были названы маршрутки с наибольшим числом различных нарушений.
Весной 2019 года власти города взялись за грязный общественный транспорт.
- Жители жалуются, что автобусы в не совсем ухоженном виде выходят на линию. Включайтесь, организовывайте, мы должны поднять культуру перевозчиков, - сказал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков председателю комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрию Ткачёву.