В Братске пронесут 100-метровый российский триколор

Шествие будет посвящено Дню российского флага



22 августа по всему Братску пройдут мероприятия, посвящённые Дню российского флага. Кульминацией праздника станет шествие братчан со 100-метровым триколором по проспекту Ленина в Центральном районе города.



В Центральном районе на площади у ТКЦ «Братск-АРТ» в 16:30 состоится выступление духового оркестра города, а в 18:00 стартует праздничная программа, посвящённая Дню российского флага. Шествие с гигантским триколором начнётся в 18:00 на месте пересечения улицы Обручева с проспектом Ленина и завершится на площади у ТКЦ «Братск-АРТ». Сбор горожан, желающих принять участие в шествии, назначен на 17:40. Движение транспортных средств по проспекту Ленина от пересечения с улицей Обручева до пересечения с улицей Подбельского будет прекращено с 17:40 до 18:40.



Ещё одно праздничное мероприятие в Центральном районе будет организовано в жилом районе Порожский: в 16:00 на площади у местного клуба откроется тематическая игровая программа «Белый, синий, красный». В Падунском районе на площади у дворца искусств в 19:00 состоятся праздничная инсталляция и концертная программа. В Правобережном районе на площади у ДК «Транспортный строитель» в 11:00 начнётся акция-шествие «Российский гордый триколор». Огромный флаг пронесут от здания комитета по управлению Правобережным районом до ДК «Транспортный строитель» (начало сбора в 10:45).



Два массовых мероприятия, посвящённых Дню флага, будут организованы в ближайшие выходные дни: в субботу, 24 августа, в 18:00 в парке культуры и отдыха жилого района Энергетик и в воскресенье, 25 августа, в парке металлургов. Также ряд тематических мероприятий в день праздника, 22 августа, пройдёт в библиотеках, музеях и домах культуры города, сообщает пресс-служба администрации Братска.



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