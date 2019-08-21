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В Чите отметят День шахтёра

В Чите отметят День шахтёра
Общество,  Фото:pixabay.com
Празднества состоятся в посёлке Восточный

Стала известна программа проведения массового праздника, посвящённого Дню шахтёра в Чите. Торжества пройдут 24 августа в посёлке Восточный, сообщает пресс-служба городской администрации.

Время

Место

Мероприятия

с 13 по 23 августа декада «День открытых дверей» в библиотеке № 20, ул. Майская, 1-Б, музей истории Черновских копей

Официальная часть

09.40-10.00

Парк «Угольщиков»

Сбор гостей

10.00-10.30

Парк «Угольщиков»

Открытие аллеи истории Черновских копей

Спортивный праздник

11.00-11.30

МСК «Шахтёр»

Церемония открытия спортивного праздника

11.30 – 20.00

МСК «Шахтёр»

- Показательные выступления каратистов
- Показательные выступления по регби
- Турнир по боксу
- Турнир по мини-футболу
- Турнир по пионерболу
- Работа площадки ГТО
- Первенство по силовому спорту (гири)
- Дартс

Концертная программа

12.00-13.20

МБУК КДЦ «Мир»

Праздничный концерт «Шахтёрская слава Черновких копей»

Праздник на открытом воздухе

10.00-16.30

ул. 40 лет Октября

- Ярмарка-распродажа
- Работа выездных кафе

ул. Майская

Аттракционы малых форм (батут, электро и веломобилей, карусели)

10.00-15.00

Территория МБУК КДЦ «Мир»,
ул. 40 лет Октября

Выставка детских картин

Конкурс-выставка «Золотая сотка», «Золотые ручки»

11.00-15.00

ул. 40 лет октября,
ул. Майская

«Улица детства», детские конкурсно-игровые площадки

11.30-16.00

ул. 40 лет Октября
концертная площадка

Концертная программа «Тепло сердец мы дарим Черновчанам»

15.00-16.00

ул. 40 лет Октября
концертная площадка

Награждение победителей конкурса-выставки «Золотая сотка», «Золотые ручки»

16.00-17.00

Территория МБУК КДЦ «Мир»

Танцевально-игровая программа для детей «В ритме красок» (краски холи)

Возрастное ограничение 6+
Чита день шахтёра Праздники
 
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