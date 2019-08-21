В Чите отметят День шахтёра

Стала известна программа проведения массового праздника, посвящённого Дню шахтёра в Чите. Торжества пройдут 24 августа в посёлке Восточный, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Время
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Место
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Мероприятия
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с 13 по 23 августа декада «День открытых дверей» в библиотеке № 20, ул. Майская, 1-Б, музей истории Черновских копей
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Официальная часть
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09.40-10.00
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Парк «Угольщиков»
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Сбор гостей
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10.00-10.30
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Парк «Угольщиков»
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Открытие аллеи истории Черновских копей
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Спортивный праздник
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11.00-11.30
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МСК «Шахтёр»
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Церемония открытия спортивного праздника
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11.30 – 20.00
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МСК «Шахтёр»
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- Показательные выступления каратистов
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Концертная программа
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12.00-13.20
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МБУК КДЦ «Мир»
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Праздничный концерт «Шахтёрская слава Черновких копей»
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Праздник на открытом воздухе
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10.00-16.30
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ул. 40 лет Октября
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- Ярмарка-распродажа
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ул. Майская
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Аттракционы малых форм (батут, электро и веломобилей, карусели)
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10.00-15.00
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Территория МБУК КДЦ «Мир»,
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Выставка детских картин
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Конкурс-выставка «Золотая сотка», «Золотые ручки»
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11.00-15.00
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ул. 40 лет октября,
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«Улица детства», детские конкурсно-игровые площадки
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11.30-16.00
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ул. 40 лет Октября
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Концертная программа «Тепло сердец мы дарим Черновчанам»
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15.00-16.00
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ул. 40 лет Октября
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Награждение победителей конкурса-выставки «Золотая сотка», «Золотые ручки»
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16.00-17.00
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Территория МБУК КДЦ «Мир»
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Танцевально-игровая программа для детей «В ритме красок» (краски холи)
Возрастное ограничение 6+