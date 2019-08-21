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Сотрудники МВД Бурятии сразились в многоборье

Сотрудники МВД Бурятии сразились в многоборье
Общество, 
В состязаниях приняли участие 36 правоохранителей из 8 команд

В Бурятии состоялось лично-командное первенство по общефизическому многоборью среди органов и подразделений внутренних дел МВД по республике.

- Для участия в соревнованиях по общефизическому многоборью прибыло 36 участников из 8 команд. Регистрация прибывших на первенство спортсменов и представителей, а также определение допуска к соревнованиям осуществлялось мандатной комиссией, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В ходе упорной борьбы победителем в командном зачёте стала команда УНК МВД, 2-е место завоевала команда УМВД России по Улан-Удэ, 3-е место заняла команда ОРОКПО МВД.

В личном первенстве места распределились следующим образом:

Стрельба из пистолета Макарова:

1 место – Ощепков Николай (УНК МВД);
2 место – Яньков Андрей (УНК МВД);
3 место – Цыденжапов Золто (УМВД России по г. Улан-Удэ).

Подтягивание на перекладине:

1 место – Багайников Одор (УМВД России по г. Улан-Удэ);
2 место – Ощепков Николай (УНК МВД);
3 место – Китаев Владимир (УНК МВД).

Кросс 5 км.:

1 место – Канцебура Александр (УНК МВД);
2 место – Китаев Владимир (УНК МВД);
3 место – Ощепков Николай (УНК МВД).

Абсолютное первенство (сумма по 3 видам):

1 место – Ощепков Николай (УНК МВД);
2 место – Багайников Одор (УМВД России по г. Улан-Удэ);
3 место – Китаев Владимир (УНК МВД).

Победителям и призёрам вручены: в командном зачёте – кубки и дипломы, в личном зачёте – грамоты и медали.

В ходе проведения соревнований нарушений дисциплины и мер безопасности при обращении с оружием не допущено.



МВД Бурятии спорт
 
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