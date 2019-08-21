Сотрудники МВД Бурятии сразились в многоборье

В ходе проведения соревнований нарушений дисциплины и мер безопасности при обращении с оружием не допущено.











В Бурятии состоялось лично-командное первенство по общефизическому многоборью среди органов и подразделений внутренних дел МВД по республике.- Для участия в соревнованиях по общефизическому многоборью прибыло 36 участников из 8 команд. Регистрация прибывших на первенство спортсменов и представителей, а также определение допуска к соревнованиям осуществлялось мандатной комиссией, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.В ходе упорной борьбы победителем в командном зачёте стала команда УНК МВД, 2-е место завоевала команда УМВД России по Улан-Удэ, 3-е место заняла команда ОРОКПО МВД.В личном первенстве места распределились следующим образом:1 место – Ощепков Николай (УНК МВД);2 место – Яньков Андрей (УНК МВД);3 место – Цыденжапов Золто (УМВД России по г. Улан-Удэ).1 место – Багайников Одор (УМВД России по г. Улан-Удэ);2 место – Ощепков Николай (УНК МВД);3 место – Китаев Владимир (УНК МВД).1 место – Канцебура Александр (УНК МВД);2 место – Китаев Владимир (УНК МВД);3 место – Ощепков Николай (УНК МВД).1 место – Ощепков Николай (УНК МВД);2 место – Багайников Одор (УМВД России по г. Улан-Удэ);3 место – Китаев Владимир (УНК МВД).Победителям и призёрам вручены: в командном зачёте – кубки и дипломы, в личном зачёте – грамоты и медали.