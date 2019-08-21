Некоторые из разработанных во время мастерской проектов уже собираются реализовать
В Иркутске завершила работу всероссийская летняя мастерская «АрхШкола». На территории спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник» будущие архитекторы, дизайнеры, строители, инженеры, социологи, маркетологи и журналисты получали практический и проектный опыт. В мастерской приняли участие студенты ИРНИТУ, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска и Красноярска.
В рамках программы состоялись стратегические сессии, мастер-классы, мотивационные встречи, культурные мероприятия и архитектурные игры. Прошли тренд-сессии о городских активистах – «Кто, если не мы. Герои сегодняшнего дня», о городской среде – «Бабушки vs Хисптеры», о будущем профессии и архитектуры – «Архитектор будущего». Участники создали 7 арт-объектов, расписали свыше 20-ти дверей летних домиков на территории «Политехника».
В мастерских под руководством опытных кураторов и экспертов были разработаны и представлены концепции проектов решения кейсов в областях архитектуры, градостроительства и микроурбанистики. От формата мобильной уличной мебели – до концепции развития моногорода.
- Участники продемонстрировали нестандартный взгляд на современное городское пространство и его обустройство. Идеи ребят взвешенные, хорошо продуманы и достаточны реалистичны. Часть проектов планируется к реализации в Иркутске, – передаёт слова главного архитектора города Сергея Александрова пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске завершилась всероссийская архитектурная мастерская
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Эта станет возможным благодаря строительству новой дороги в обход опасного участка
В первый день прошли соревнования по волейболу, баскетболу, боксу и плаванию
Школьные рюкзаки будут переданы детям, проживающим в организациях социального обслуживания семьи и детей
Участники программы в Бурятии могут рассчитывать на максимальные выплаты и дополнительные гарантии
Правоохранители проверили 7 мусоровозов
От ВВО в учении принимают участие около 1000 военнослужащих
Вечер состоится 28 августа
Общенациональный финал конкурса состоится 27-28 октября в Ижевске
В республику приедут врачи из Москвы, Казани, Томска, Новосибирска, Иркутска, Читы
Мероприятие состоится на «Арбате»
В грибной сезон учащаются случаи отравления
Приёмка образовательных учреждений началась две недели назад
ГУФСИН по Иркутской области поведало о летнем досуге сотрудников
Информацией поделились в МВД по Бурятии
Жители Бурятии сами решают, как будут взимать за отопление с населения