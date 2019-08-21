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В Иркутске завершилась всероссийская архитектурная мастерская

В Иркутске завершилась всероссийская архитектурная мастерская
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Некоторые из разработанных во время мастерской проектов уже собираются реализовать

В Иркутске завершила работу всероссийская летняя мастерская «АрхШкола». На территории спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник» будущие архитекторы, дизайнеры, строители, инженеры, социологи, маркетологи и журналисты получали практический и проектный опыт. В мастерской приняли участие студенты ИРНИТУ, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска и Красноярска.

В рамках программы состоялись стратегические сессии, мастер-классы, мотивационные встречи, культурные мероприятия и архитектурные игры. Прошли тренд-сессии о городских активистах – «Кто, если не мы. Герои сегодняшнего дня», о городской среде – «Бабушки vs Хисптеры», о будущем профессии и архитектуры – «Архитектор будущего». Участники создали 7 арт-объектов, расписали свыше 20-ти дверей летних домиков на территории «Политехника».

В мастерских под руководством опытных кураторов и экспертов были разработаны и представлены концепции проектов решения кейсов в областях архитектуры, градостроительства и микроурбанистики. От формата мобильной уличной мебели – до концепции развития моногорода.

- Участники продемонстрировали нестандартный взгляд на современное городское пространство и его обустройство. Идеи ребят взвешенные, хорошо продуманы и достаточны реалистичны. Часть проектов планируется к реализации в Иркутске, – передаёт слова главного архитектора города Сергея Александрова пресс-служба администрации Иркутска.
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