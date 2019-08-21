В новом мультфильме робот обучает детей бурятскому языку

В начале августа в Сети был опубликован необычный мультфильм «Основы бурятского языка». Автором работы стал Сергей Модоров.
Здесь девочка Баярма и её робот рассказывают о способах лёгкого изучения языков и дают основные фразы на бурятском языке.
- Привет, меня зовут Баярма, это мой первый видеоблог. Долго думала, чему бы его посвятить, наконец, решила - посвящу-ка я его изучению бурятского языка. Свой язык надо помнить, а то совсем забуду. Я нашла для вас самый лёгкий способ изучения языка, помогать мне будет мой небольшой летающий робот, - в начале говорит героиня мультфильма.
Затем со своим помощником она обсуждает, что известно о бурятском языке, и почему так сложно людям выучить новый язык.
- Нужно освоить алфавит, выучить правила грамматики, запомнить несколько тысяч слов, читать, писать, слышать и говорить. И когда люди думают об этом, у них просто пропадает желание учить язык, - ответил Баярме на последний вопрос робот.
В ходе беседы выясняется, что к изучению языков можно подойти немного иначе. Девочка и её электронный друг дают здесь полезные советы, как быстро и легко выучить бурятский язык, а также они дают базовые фразы – такие, как «здравствуйте, как дела, где находится, спасибо, до свидания, я не понимаю вас» и т.д.
Роли в мультфильме озвучили певица Сарюна Бальжинимаева, рэпер Алихан Dze (Алдар Дугарон).
Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Модоров весной сделал мультфильм в стиле аниме на бурятском языке.
В картине показаны ребятишки Соелма и Доржик, которые играют у себя дома в приставку и в какой-то момент ссорятся, дерутся. Затем к детям подходит их бабушка, говорит своим внучатам, что им нужно жить дружно, не враждовать, и в назидание рассказывает поучительную волшебную сказку.