Жителей Бурятии шокировал поедатель мухоморов: видео

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Жителей Бурятии шокировало видео, на котором мужчина ест мухоморы. Видео под названием «Байкальские мухоморы. Поедание» было опубликовано накануне в группе «Аноним 03».На кадрах мужчина демонстрирует свою любовь к этим несъедобным грибам. Он показывает гриб на камеру, потом откусывает красно-белую шляпку. Затем подходит женщина и подаёт ещё один «мухоморчик», который мужчина также съедает.- Хватит жрать. Отравишься, - предупреждает женщина.- Не, - отвечает мужчина.«Какая женщина молодец, мужик не успел съесть первый мухомор, она второй подаёт, видно, как она его любит))»«У меня знакомый так сожрал гриб, мы потом его по всему лесу ловили»«Надеюсь, он жив»«Хватит жрать и продолжает кормить, пипец»«Увидел только, что он жуёт гриб, а как проглатывает нет. Хотя и момент проглатывания можно симулировать»«Думается, что это не мухоморы. Плёнка с гриба не отпала».Один из пользователей также предположил, что мухомор был не настоящим, а кондитерским изделием.Большинство мухоморов несъедобны или сильно ядовиты, есть опасные смертельно ядовитые виды, которые иногда путают со съедобными грибами. Общеизвестный мухомор красный в сыром виде и без должной обработки, кроме средней токсичности, обладает также галлюциногенным действием.Небольшое число видов съедобны, например, обычный в лесах средней полосы мухомор серо-розовый или цезарский гриб, растущий на средиземноморском побережье и в странах Южной Европы считающийся деликатесом.