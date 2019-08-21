Георгий Кушиташвили провёл сбор в Кисловодске
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне стало известно, что боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили примет участие в чемпионате мира-2019. На днях решение было официально подтверждено.
С 28 июля по 18 августа в городе Кисловодск Ставропольского края на спортивной базе ФГБУ «Юг-Спорт» проходило тренировочное мероприятие спортивной сборной России по боксу среди мужчин. Об этом сообщили в федерации бокса Бурятии.
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В минувшее воскресенье состоялись контрольные спарринги. По их итогам главный тренер сборной России по боксу среди мужчин Виктор Фархутдинов объявил состав национальной сборной на предстоящий чемпионат мира.
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Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдёт с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге. Сборная России на соревнованиях будет представлена спортсменами в восьми весовых категориях.
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Состав команды:
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52 кг - Василий Егоров;
57 кг - Альберт Батыргазиев;
63 кг - Илья Попов;
69 кг - Андрей Замковой;
75 кг - Глеб Бакши;
81 кг - Георгий Кушиташвили;
91 кг - Муслим Гаджимагомедов;
+91 кг - Максим Бабанин.
Боксёр из Бурятии готовится к чемпионату мира
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