За Кубок горсовета по настольному теннису поборются более 300 участников
Кубок горсовета по настольному теннису стартует 22 августа в Центре настольного тенниса в Улан-Удэ. В первый день в состязаниях примут участие женщины старше 60, мужчины 60-69, 70 лет и старше, во второй – юноши и девушки 2002-2004, 2005-2007, 2008 года рождения и младше, мужчины и женщины – 18-39 лет, 40-59 лет и мужчины – 50-59 лет.
Кроме того, 23 августа состоятся соревнования по ШУУД ТЕННИСу, 24-го - командные соревнования, 25-го - финалы по всем возрастным категориям и абсолютное первенство.
За победу сразятся команды из Китая, Монголии, Хакасии, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Забайкальского края, районов Республики Бурятия и города Улан-Удэ.
Победители и призёры соревнований будут награждены дипломами и денежными призами управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ. Также организаторы учредили специальные призы от федерации настольного тенниса Бурятии и партнёров мероприятия, сообщает управление информационной политике Улан-Удэ.
В настольный теннис в Улан-Удэ сразятся команды Китая и Монголии
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