В соревнованиях приняли участие 8 команд из поселений района
10 августа на открытой баскетбольной площадке стадиона «Шахтёр» в Гусиноозёрске прошёл традиционный районный турнир по стритболу, посвящённый Дню физкультурника.
В этом году в соревнованиях участвовали 8 команд из поселений района.
В результате упорной борьбы в финал вышли команды «Харгана» и «Мультики». В итоге победу одержала команда «Харгана».
За 3 и 4 место играли команды ТОС «Вера» и команда «Славия-Тех», в этом матче на последних секундах игры выиграла команда «Славия-Тех».
Победители и призёры турнира были награждены грамотами и денежными призами, сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
В день физкультурника селенгинцы сыграли в стритбол
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