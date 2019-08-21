В день физкультурника селенгинцы сыграли в стритбол

В соревнованиях приняли участие 8 команд из поселений района



10 августа на открытой баскетбольной площадке стадиона «Шахтёр» в Гусиноозёрске прошёл традиционный районный турнир по стритболу, посвящённый Дню физкультурника.



В этом году в соревнованиях участвовали 8 команд из поселений района.



В результате упорной борьбы в финал вышли команды «Харгана» и «Мультики». В итоге победу одержала команда «Харгана».



За 3 и 4 место играли команды ТОС «Вера» и команда «Славия-Тех», в этом матче на последних секундах игры выиграла команда «Славия-Тех».



Победители и призёры турнира были награждены грамотами и денежными призами, сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

