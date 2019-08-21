В Бурятии школа и амбулатория остались без питьевой воды

Приставы на 90 дней приостановили работу водонапорной башни



В посёлке Джида судебные приставы на 90 суток приостановили работу водонапорной башни, состоящей из водозабора и накопительной ёмкости.



Основанием для этого послужили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, выявленные специалистами Роспотребнадзора.



Как выяснилось, питьевая вода из накопительной ёмкости, обеспечивающая водоснабжением среднюю школу и врачебную амбулаторию посёлка, согласно лабораторным исследованиям оказалась не соответствующей требованиям по микробиологическим показателям.



Помимо этого, надзорные органы указали муниципалитету на необходимость устранения целого ряда нарушений. Например, от очищения помещения скважины от мусора, проведения ремонта и до установки пробоотборных кранов и водомерных счётчиков.



На сегодняшний день водонапорная башня закрыта и опечатана, в школе и амбулатории поступление воды приостановлено до 13 ноября этого года.



Руководство администрации района предупреждено об уголовной и административной ответственности на случай несанкционированного возобновления работы закрытого объекта, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

