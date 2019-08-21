На сегодня жилфонд подготовлен к зиме на 83%
В Иркутске к отопительному сезону жилищный фонд подготовлен на 83%, социальные объекты – на 87%. Об этом сообщила и.о. заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства Марина Цыренова. Она отметила, что все работы ведутся в штатном режиме и в соответствии с графиком.
В текущем году проведён большой объём работ по ремонту сетей электроснабжения, тепловых сетей, водопровода и канализации. Ремонт 82 километров сетей электроснабжения выполнен на 93%, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
По информации городско администрации, уже на 100% к прохождению отопительного сезона готовы водопроводные и канализационные насосные станции. Запас топлива на теплоисточниках находится в необходимом объёме, помимо этого, к сентябрю на муниципальные котельные ожидается поступление около 25 тысяч тонн угля, 100 тонн мазута, таким образом, запас топлива превысит нормативное значение.
– У нас осталось меньше месяца, чтобы закончить все запланированные ремонты. На особом контроле – готовность жилищного фонда и социальных объектов. Также важная задача, это котельная микрорайона Зелёный. Мы все помним, в каком состоянии там находились теплосети. В этом году за счёт городских средств закуплено необходимое оборудование, ведётся ремонт сетей и до начала отопительного сезона необходимо привести все в порядок, – подчеркнул мэр города Дмитрий Бердников.
Начало отопительного сезона в Иркутске запланировано на 15 сентября. Запуск тепла будет осуществляться поэтапно, сначала будут подключены социальные учреждения, затем многоквартирные дома.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ к зиме готов 1381 многоквартирный дом. Работы по подготовке к отопительному сезону продолжаются.
В Иркутске отопительный сезон начнётся 15 сентября
Общество, Фото:
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