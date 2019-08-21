Туристическую путёвку женщине подарили родственники
Жительница Читы задолжала по кредиту 1 миллион 686 тысяч рублей. Из-за этого женщина пять лет не могла выехать на отдых за границу.
В начале августа читинка обратилась к судебному приставу по вопросу остатка задолженности и снятия действующего ограничения на выезд. Как оказалось, родственники давно не отдыхавшей должницы подарили ей туристическую путёвку в Турцию.
Судебный пристав-исполнитель разъяснила, что сумма остатка задолженности составляет миллион девять тысяч рублей и отмена ограничения на выезд возможна лишь после полной оплаты долга. Читинка через несколько дней с помощью тех же родственников собрала необходимую сумму и оплатила оставшийся миллион рублей.
После этого постановление о временном ограничении на выезд за пределы России отменено, и забайкалка благополучно отправилась на отдых.
В настоящее время в Забайкальском крае запрет на выезд за пределы России действует в отношении 40 тысяч граждан, сообщили в пресс-службе краевого УФССП.
Читинка оплатила долг в миллион ради отдыха в Турции
Общество, Фото:
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