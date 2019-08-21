Читинка оплатила долг в миллион ради отдыха в Турции

Туристическую путёвку женщине подарили родственники



Жительница Читы задолжала по кредиту 1 миллион 686 тысяч рублей. Из-за этого женщина пять лет не могла выехать на отдых за границу.



В начале августа читинка обратилась к судебному приставу по вопросу остатка задолженности и снятия действующего ограничения на выезд. Как оказалось, родственники давно не отдыхавшей должницы подарили ей туристическую путёвку в Турцию.



Судебный пристав-исполнитель разъяснила, что сумма остатка задолженности составляет миллион девять тысяч рублей и отмена ограничения на выезд возможна лишь после полной оплаты долга. Читинка через несколько дней с помощью тех же родственников собрала необходимую сумму и оплатила оставшийся миллион рублей.



После этого постановление о временном ограничении на выезд за пределы России отменено, и забайкалка благополучно отправилась на отдых.



В настоящее время в Забайкальском крае запрет на выезд за пределы России действует в отношении 40 тысяч граждан, сообщили в пресс-службе краевого УФССП.



