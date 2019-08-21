 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Августа

20 Августа

Популярное

Читинка оплатила долг в миллион ради отдыха в Турции

Читинка оплатила долг в миллион ради отдыха в Турции
Общество,  Фото:pixabay.com
Туристическую путёвку женщине подарили родственники

Жительница Читы задолжала по кредиту 1 миллион 686 тысяч рублей. Из-за этого женщина пять лет не могла выехать на отдых за границу.

В начале августа читинка обратилась к судебному приставу по вопросу остатка задолженности и снятия действующего ограничения на выезд. Как оказалось, родственники давно не отдыхавшей должницы подарили ей туристическую путёвку в Турцию.

Судебный пристав-исполнитель разъяснила, что сумма остатка задолженности составляет миллион девять тысяч рублей и отмена ограничения на выезд возможна лишь после полной оплаты долга. Читинка через несколько дней с помощью тех же родственников собрала необходимую сумму и оплатила оставшийся миллион рублей.

После этого постановление о временном ограничении на выезд за пределы России отменено, и забайкалка благополучно отправилась на отдых.

В настоящее время в Забайкальском крае запрет на выезд за пределы России действует в отношении 40 тысяч граждан, сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

судебные приставы долги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии школа и амбулатория остались без питьевой воды
В Бурятии школа и амбулатория остались без питьевой воды
Общество, 21.08.2019
Приставы на 90 дней приостановили работу водонапорной башни
В Иркутске отопительный сезон начнётся 15 сентября
В Иркутске отопительный сезон начнётся 15 сентября
Общество, 21.08.2019
На сегодня жилфонд подготовлен к зиме на 83%
Популярный блогер Эрик Давидыч встретился с улан-удэнцами
Популярный блогер Эрик Давидыч встретился с улан-удэнцами
Общество, 21.08.2019
Известный российский блогер Эрик Давидыч посетил Улан-Удэ в рамках своего автопробега
Читинка оплатила долг в миллион ради отдыха в Турции
Читинка оплатила долг в миллион ради отдыха в Турции
Общество, 21.08.2019
Туристическую путёвку женщине подарили родственники
В улан-удэнской школе строится корпус на 250 учеников
В улан-удэнской школе строится корпус на 250 учеников
Общество, 21.08.2019
В школе, рассчитанной на 500 мест, в одну смену обучалось более 1,7 тысяч детей
В школах введут ограничения использования мобильных телефонов
В школах введут ограничения использования мобильных телефонов
Общество, 21.08.2019
Ограничения будут касаться не только школьников, но и педагогов
Забайкалка украла сумку у посетительницы музея
Забайкалка украла сумку у посетительницы музея
Общество, 21.08.2019
Украденными из сумки деньгами воровка оплатила свой кредит
В Улан-Удэ пройдут кинопоказы под открытым небом
В Улан-Удэ пройдут кинопоказы под открытым небом
Общество, 21.08.2019
Первый показ состоится завтра 
В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
Общество, 21.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 августа по республике местами небольшой дождь, возможны грозы
В бамовском посёлке открылся парк отдыха
В бамовском посёлке открылся парк отдыха
Общество, 20.08.2019
Работы по благоустройству длились три года
В Иркутске снесут самострой, угрожающий памятнику истории
В Иркутске снесут самострой, угрожающий памятнику истории
Общество, 20.08.2019
Собственник здания также выплатит около трёх миллионов рублей за неисполнение судебного акта
Районный центр в Бурятии сыграет в «Чистые игры»
Районный центр в Бурятии сыграет в «Чистые игры»
Общество, 20.08.2019
Победители «мусорного» квеста получат призы
В Иркутске состоится забег в поддержку разделения отходов
В Иркутске состоится забег в поддержку разделения отходов
Общество, 20.08.2019
В экологической акции примут участие около 300 горожан
В Чите проведут костюмированный велопарад
В Чите проведут костюмированный велопарад
Общество, 20.08.2019
Он пройдёт в последний день Забайкальского супермарафона

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^