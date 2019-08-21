 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Августа

20 Августа

Популярное

В школах введут ограничения использования мобильных телефонов

В школах введут ограничения использования мобильных телефонов
Общество,  Фото:pixabay.com
Ограничения будут касаться не только школьников, но и педагогов

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования, подготовили методические рекомендации о порядке использования смартфонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта использования мобильных телефонов школьниками, а также по итогам опроса общественного мнения.

В ходе опроса 61% обучающихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трех четвертей опрошенных считают, что и учителя должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии учеников.

Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

Роспотребнадзор советует включать беззвучный режим при входе в школу и ограничивать использование гаджетов во время учебного процесса. В школах нужно предусмотреть места хранения мобильных телефонов, согласовать способы коммуникации родителей с учениками в случае необходимости. Также, согласно документу, следует проводить разъяснительную работу по вопросам профилактики неблагоприятных для здоровья детей эффектов от воздействия смартфонов.

Ознакомиться с методические рекомендациями можно на сайте Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле на заседании Совета при президенте спикер Валентина Матвиенко заявила, что школьникам надо запретить носить смартфоны в школу, так как нет необходимых условий для их хранения. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях.

школы сотовые телефоны
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалка украла сумку у посетительницы музея
Забайкалка украла сумку у посетительницы музея
Общество, 21.08.2019
Украденными из сумки деньгами воровка оплатила свой кредит
В Улан-Удэ пройдут кинопоказы под открытым небом
В Улан-Удэ пройдут кинопоказы под открытым небом
Общество, 21.08.2019
Первый показ состоится завтра 
В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
Общество, 21.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 августа по республике местами небольшой дождь, возможны грозы
В бамовском посёлке открылся парк отдыха
В бамовском посёлке открылся парк отдыха
Общество, 20.08.2019
Работы по благоустройству длились три года
В Иркутске снесут самострой, угрожающий памятнику истории
В Иркутске снесут самострой, угрожающий памятнику истории
Общество, 20.08.2019
Собственник здания также выплатит около трёх миллионов рублей за неисполнение судебного акта
Районный центр в Бурятии сыграет в «Чистые игры»
Районный центр в Бурятии сыграет в «Чистые игры»
Общество, 20.08.2019
Победители «мусорного» квеста получат призы
В Иркутске состоится забег в поддержку разделения отходов
В Иркутске состоится забег в поддержку разделения отходов
Общество, 20.08.2019
В экологической акции примут участие около 300 горожан
В Чите проведут костюмированный велопарад
В Чите проведут костюмированный велопарад
Общество, 20.08.2019
Он пройдёт в последний день Забайкальского супермарафона
На Байкальском кинофестивале фильмы покажут на куполе планетария
На Байкальском кинофестивале фильмы покажут на куполе планетария
Общество, 20.08.2019
Конкурсная программа фестиваля «Человек и природа» пополнилась секцией полнокупольного кино
В Чите построят зарядные станции для электромобилей
В Чите построят зарядные станции для электромобилей
Общество, 20.08.2019
Две из них появятся около больших торговых центров до конца этого года
В Иркутской области детей-сирот бесплатно покатали на самолёте
В Иркутской области детей-сирот бесплатно покатали на самолёте
Общество, 20.08.2019
В полётах на Суперджете 100 приняло участие более 100 детей
Театр из Бурятии поедет в Забайкалье на фестиваль детских спектаклей
Театр из Бурятии поедет в Забайкалье на фестиваль детских спектаклей
Общество, 20.08.2019
В мероприятии также примут участие коллективы из Читы, Хабаровска и Брянска
В Бурятии в День флага запустят 80 воздушных змеев
В Бурятии в День флага запустят 80 воздушных змеев
Общество, 20.08.2019
Также пройдёт флешмоб по растяжке российского триколора

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^