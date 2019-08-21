В школах введут ограничения использования мобильных телефонов

Ограничения будут касаться не только школьников, но и педагогов
Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования, подготовили методические рекомендации о порядке использования смартфонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта использования мобильных телефонов школьниками, а также по итогам опроса общественного мнения.
В ходе опроса 61% обучающихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трех четвертей опрошенных считают, что и учителя должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии учеников.
Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.
Роспотребнадзор советует включать беззвучный режим при входе в школу и ограничивать использование гаджетов во время учебного процесса. В школах нужно предусмотреть места хранения мобильных телефонов, согласовать способы коммуникации родителей с учениками в случае необходимости. Также, согласно документу, следует проводить разъяснительную работу по вопросам профилактики неблагоприятных для здоровья детей эффектов от воздействия смартфонов.
Ознакомиться с методические рекомендациями можно на сайте Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле на заседании Совета при президенте спикер Валентина Матвиенко заявила, что школьникам надо запретить носить смартфоны в школу, так как нет необходимых условий для их хранения. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях.
В школах введут ограничения использования мобильных телефонов
Общество, Фото:
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