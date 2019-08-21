В Бурятии лесозаготовители захламили площадки

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Нарушителей оштрафовали



Специалисты Россельхознадзора провели внеплановые проверки лесозаготовительных предприятий в Селенгинском районе Бурятии.



Выяснилось, что две организации и индивидуальный предприниматель нарушили законодательство в сфере карантина растений.



- ООО «Капитал Плюс», ООО Элефант и ИП Васильев захламили территории погрузочно–разгрузочных площадок порубочными остатками, что может стать причиной распространения карантинных вредных организмов, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Возбуждены дела об административном правонарушении. Выданы предписания, наложены штрафы.

