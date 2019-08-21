Забайкалка украла сумку у посетительницы музея

Украденными из сумки деньгами воровка оплатила свой кредит



В городе Нерчинске в Забайкальском крае в полицию поступило сообщение о краже сумки у женщины, в сумке был кошелёк с деньгами в сумме около 10 тысяч рублей. Она оставила сумку в гардеробе городского музея, а вернувшись, обнаружила пропажу.



Подозреваемую задержали, ею оказалась 38-летняя местная жительница, которая призналась, что зайдя в гардеробную музея, увидела оставленную без присмотра сумку и решила украсть её. Украденные деньги женщина потратила на оплату кредита, а сумку и кошелёк выбросила недалеко от места преступления.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

