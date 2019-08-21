Первый показ состоится завтра
В парке имени Жанаева в Улан-Удэ 22 и 23 августа в 21:00 покажут семейные комедии «Байкальские каникулы» и «Байкальские каникулы 2.0».
Посмотреть фильмы смогут все желающие, вход свободный.
Следующие показы местных фильмов состоятся 30 и 31 августа в парке Юбилейном и 6 и 7 сентября в парке имени Орешкова, сообщают в мэрии Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдут кинопоказы под открытым небом
Общество, Фото:
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