В Улан-Удэ пройдут кинопоказы под открытым небом

Первый показ состоится завтра



В парке имени Жанаева в Улан-Удэ 22 и 23 августа в 21:00 покажут семейные комедии «Байкальские каникулы» и «Байкальские каникулы 2.0».



Посмотреть фильмы смогут все желающие, вход свободный.



Следующие показы местных фильмов состоятся 30 и 31 августа в парке Юбилейном и 6 и 7 сентября в парке имени Орешкова, сообщают в мэрии Улан-Удэ.







Возрастное ограничение 6+

